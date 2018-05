Feijóo asegura que "faría exactamente o mesmo" coa fusión das caixas

O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, defendeu este mércores a súa actuación durante o proceso de fusión das extintas caixas de aforro galegas: "se volvésemos empezar faría exactamente o mesmo", dixo.

Deste xeito, durante a sesión de control e a preguntas do BNG e En Marea o xefe do Executivo galego volveu a reivindicar a fusión de Caixa Galicia e Caixanova posto que, o resultado, é unha entidade bancaria con sede en Galicia que doutra forma non podería ser, en alusión a Abanca.

Xustificou a fusión explicando que era inviable a permanencia de ambas as entidades, "ningunha delas" podería existir, dixo. "Iso sabémolo todos salvo aqueles que queren seguir falseando o relato e mentíndolle aos galegos".

Ademais, reiterou a legalidade e a validez coa que levou a cabo todo o proceso e puxo en valor a due diligence realizada por KPMG que foi un informe encargado polo seu Goberno a instancia das propias entidades de aforro, que certificaba a viabilidade das caixas: "nunca lle mentín ao meu país, nunca terxiversei absolutamente ningún informe", sostivo.

Con todo, os portavoces de ambos os grupos da oposición puxeron en dúbida as afirmacións do presidente galego e cuestionaron as que para eles son "contradicións" do líder da Xunta acerca da existencia ou non dunha auditoría que aconsellase a fusión.

Pontón asegurou que Feijóo podería incorrer en posibles delitos de falsidade documental e prevaricación

A portavoz do BNG, Ana Pontón, lembrou que na Comisión do Congreso referente á crise financeira, un representante da consultora recoñeceu que en 2009, fixo un estudo encargado pola Xunta sobre a situación das entidades Caixanova e Caixa Galicia pero que o seu diagnóstico "non constituía unha recomendación sobre se ambas debían fusionarse ou non".

Por iso, o BNG asegurou que Feijóo podería incorrer en posibles delitos de "falsidade documental e prevaricación" no proceso de fusión das extintas caixas de aforro galegas, ante o que debería tomar a decisión de dimitir. "Se tivese un pouco de pudor dimitiría, porque os galegos non se merecen un presidente que lles minta" nun "tema tan serio" como o financeiro.

Neste sentido, Pontón volveu a demandar que se levante "o veto" á comisión das caixas que continúa paralizada a pesar de iniciarse na anterior lexislatura e ademais que, á mesma, se envíe a "auditoría íntegra" porque o que hai ata a data é un "power point" de 40 folios que nin se pode fotocopiar, mentres que vendeu "por terra, mar e aire" a suposta auditoría.

Con todo, Núñez Feijóo ironizou co feito de que a nacionalista reclame documentos que están na Cámara fai "cinco anos" e que están conformados por máis de 300.000 folios que demostran que a resposta de KPMG á viabilidade da fusión foi "si, sen paliativos".

Por iso, lamentou que a nacionalista "minta dunha forma absolutamente tendenciosa" para "quitar mérito" a un Parlamento e a un Goberno que garantiu a existencia dunha entidade galega. Finalmente, criticou a postura de Pontón que parece que preferiría que "se liquidasen as caixas e fósese coas sedes a Madrid ou Valencia" cunha postura coa que lembra a unha "exdirectiva das caixas galegas". "Nunca o BNG caeu tan baixo", sostivo Núñez Feijóo que considerou que tras esta intervención se alguén debería dimitir é a portavoz do Bloque.

Villares cargou contra os xiros dados nas versións do presidente da Xunta a quen lle pide aclarar se finalmente a de KPMG se trataba dunha auditoría

Dunha forma similar á nacioanalista manifestouse, o líder de En Marea, Luís Villares, que reiterou que a Xunta "xustificou a súa decisión nunha mentira" e por iso esconde agora a documentación respecto diso, co que "incorre nunha ilegalidade".

"As mentiras supoñen a vergoña dos gobernantes, aí ten o caso do seu triste amigo (Eduardo) Zaplana, de (Cristina) Cifuentes, de (Rodrigo) Rato, (Gerardo) Conde Roia... Todos eles empezaron coas mentiras e acabaron fóra da política por mentir, porque detrás da mentira hai algo que ocultar, normalmente ilícito".

Villares, maxistrado en excedencia, advertiu ao presidente galego de que esas mentiras "son cadeas difíciles de arrastrar que, ás veces, acaban no cárcere".

O portavoz de En Marea cargou contra os xiros dados nas versións do presidente da Xunta a quen lle pide aclarar se finalmente a de KPMG se trataba dunha auditoría e quen lle esixiu que presente a carta de encarga do informe para saber que foi exactamente o que solicitou o Executivo autonómico "nunha carta" á medida.

"Así sairemos de dúbidas e saberemos cando mentía" porque "se esa carta non existe cometéronse dúas ilegalidades" e se existe e se oculta é preciso saber que é "iso tan grave que vostede ten que ocultar".

Feijóo, en alusión ao chalé de Iglesias e Montero: Que pena que eses galegos non fosen á Caja de Ingenieros para pedir crédito e pagar esas mansións!

Fronte a iso, o presidente confiou en que Villares "durante os seus anos de xuíz non politizase a xustiza" porque o que fai "francamente e extraordinariamente é xudicializar a política" cando "non ten nin idea" do que sucedeu coas caixas "nin sabe do que fala" o que demostra que "non está á altura de ser un parlamentario desta Cámara".

Finalmente, Núñez Feijóo ironizou con que desde En Marea se preocupe pola situación dos aforradores que non puideron acceder a créditos durante o proceso de fusión, "Que pena que eses galegos non fosen á Caja de Ingenieros para pedir crédito e pagar esas mansións!", en alusión ao chalé do líder de Podemos e a portavoz desta formación no Congreso, Pablo Iglesias e Irene Montero, respectivamente.