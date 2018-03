Feijóo niega la existencia de una notificación sobre el proceso de venta de Meirás

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha restado credibilidad este miércoles a la puesta en venta del Pazo de Meirás en un portal inmobiliario, ya que es un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y, por lo tanto, "no se puede vender sin notificar a la Xunta", algo que no ha sucedido, ha dicho.



"No tenemos ninguna notificación, por lo que no hay proceso de venta", ha remarcado Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.



Además, el presidente autonómico ha recordado que desde hace tiempo "hay bastantes rumores con el interés de la familia que ostenta el Pazo sobre venta o no venta", en alusión a los herederos de Franco, y que nunca se materializó, por lo que pone en duda que la transacción vaya a darse ahora.



"Dudo bastante que alguien quiera comprar ese pazo cuando se está estudiando la incorporación al patrimonio público", cumpliendo con la "voluntad política" de Galicia que "quedó expresada por el Parlamento en septiembre", ha indicado en alusión al acuerdo por unanimidad para explorar la vía civil que permita su inscripción como bien público y que analiza una comisión de expertos autonómica y otra impulsada por la Diputación de A Coruña.



Asimismo, ha insistido en que la Xunta atenderá las propuestas de las comisiones que estudian el caso, de forma que el Gobierno gallego procurará "incorporar al patrimonio público las torres" pero -ha subrayado- "con el compromiso de que no vamos a pagar por ello".



"No vamos a pagar el pazo dos veces", ha advertido Núñez Feijóo que ha aclarado que las propuestas que reciban se trasladarán a la Asesoría jurídica de la Xunta y se actuará "en consecuencia".