Feijóo asegura que o Ave non chegará a Galicia en 2021

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, vaticinou este mércores, tras unha reunión co titular da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, que, a pesar dos compromisos adquiridos polo Goberno central, Galicia "non vai ter Ave en 2021".

Logo dun encontro institucional, Feijóo explicou que repasou con Baltar a situación das infraestruturas máis relevantes para a provincia e situou en primeiro termo a conexión de alta velocidade ferroviaria con Madrid.

Respecto diso, explicou que os informes cos que traballa o departamento autonómico de Transportes e Infraestruturas "acreditan outro novo atraso na o conectividad Madrid-Galicia" da alta velocidade ferroviaria.

"Creo que é bo non enganar a ninguén. Non imos ter Ave en 2021. Pasará o Ano Santo e Galicia non terá unha Ave que conecte con Madrid. E o calendario da conexión Lugo-Ourense atrásase até 2024", esgrimiu.

"OUTRO ATRASO". "Estes son os datos e creo que é bo que os coñeza a autoridade provincial", agregou, antes de lembrar que o actual Executivo central xa materializou "outro atraso" en relación á data prefixada anteriormente para o fin da Ave, que era 2020.



Pero Feijóo engadiu que, "lamentablemente tal e como van as obras, e dado que parte delas en concreto non empezarán até 2021", a alta velocidade ferroviaria Madrid-Galicia "non funcionará" no próximo exercicio.