Feijóo asegura que o Ave non chegará en 2021 porque non se cumpriron os prazos

O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este venres que o Ave non vai chegar a Galicia en 2021, como dixo o Goberno central, ao non cumprirse os prazos porque, para iso, "tiña que estar finalizada a obra completa no ano 2019" para facer as probas de carga en leste e "non está finalizada", indicou.

Así se pronunciou este venres tras unha pregunta nun encontro con cidadáns nun hotel da Coruña, tras facer un balance sobre os servizos e infraestruturas realizados na cidade durante o seu mandato.

"DATAS INCUMPRIDAS". "O Ave non vai estar en xuño do ano 2021 aquí, que non nos enganen", respondeu á cuestión e lamentou "todas as datas incumpridas" desde que o Goberno dixo que a alta velocidade chegaría en 2010, sinalou.

Así, sostivo que para que chegase en 2021 "tiña que estar finalizada a obra completa no ano 2019" para facer as probas de carga en leste e "en marzo de 2020 non está finalizada a obra".

DESENCONTRO NAS OBRAS. Ademais, no seu repaso polas infraestruturas realizadas ou proxectadas na Coruña, ben pola Xunta ou en colaboración con outras administracións, fixo alusión á pasarela de Marineda, o túnel do Parrote, a Terceira Rolda, a Vía Ártabra, a rotonda do polígono de Sabón, en Arteixo, ou a estación intermodal.

"Empezámola á vez que as de Santiago, Ourense e Vigo", dixo sobre a intermodal coruñesa, que lamentou que por un "desencontro" co anterior Goberno municipal, aínda a están empezando, pero enxalzou o seu proxecto que axuntará autobuses e trens.

COMPROMISOS. Así, indicou que "calquera persoa que chegue en tren de alta velocidade, o único que nos falta é saber o ano, pero chegará", apuntou, poderá coller un autobús no mesmo lugar, polo que "estas son as infraestruturas que cambian a cidade".

En canto ao saneamento da Ría do Burgo, sostivo que a Xunta "cumpriu o seu parte" ao achegar "cen millóns de euros", pero, puntualizou que "é necesario que o Goberno central cumpra os seus compromisos do mesmo xeito que a Xunta cumpriu os seus".

Respecto ao porto, apuntou que a Xunta acordou co Ministerio de Fomento que este financiaría ao 100 % a conexión ferroviaria, mentres que a Xunta achegaría 20 millóns de euros para a remodelación dos terreos interiores.

Así acusou ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (antes Fomento) de incumprir a súa promesa: "Desde logo, non a vai a financiar".