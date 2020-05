El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que "el 99,9 por ciento de las playas" de Galicia "no necesitarán" implementar sistemas de limitación de aforo para este verano.

Así de contundente lo ha expresado el mandatario autonómico al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, sobre las críticas recibidas por la propuesta de la Xunta de controlar los accesos a los arenales a través de un sistema de cita previa con una aplicación.

Al respecto, Feijóo ha dicho que esta iniciativa, que simulaba la que utiliza la Administración autonómica para acceder a los parques naturales y a la Praia das Catedrais en Ribadeo, se presentó "sin ningún ánimo de que sea la metodología a implementar".

"Al contrario, simplemente por poner una herramienta encima de la mesa", ha añadido, tras relatar que la Xunta recibió llamadas de varios ayuntamientos para consultar "cómo se puede controlar" el aforo de los arenales.

"Si alguien quiere crear un problema, la Xunta no forma parte de ese problema"

No obstante, Feijóo ha defendido que su Ejecutivo "siempre quiso ejercer sus competencias", puesto que "la decisión de limitar los aforos es una competencia del Gobierno de España", mientras que "la competencia exclusiva" sobre las playas "es de la administración municipal".

Tras recalcar que la propuesta sobre la aplicación se lanzó "sin ningún ánimo" de que fuese el sistema que se tenía que implementar, el presidente gallego se ha dirigido a los ciudadanos para garantizar que "la inmensa mayoría de los gallegos no van a tener ningún problema al entrar en las playas" porque, entre todas las que hay en Galicia, "superan los 1.200 kilómetros".

"Si alguien quiere crear un problema, la Xunta no forma parte de ese problema. Nosotros, si nos piden ayuda, ayudamos. Si esa ayuda no es correcta, que se tenga por no propuesta", ha agregado, para zanjar este asunto.