Feijóo apela a la prudencia y al respeto a las familias del Villa de Pitanxo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo en la mañana de este miércoles una reunión de coordinación con el delegado del Gobierno, las alcaldesas de Marín, Cangas y Moaña y con su homólogo de Bueu, además de con el presidente de la Autoridad Portuaria, representantes de la Deputación y la conselleira do Mar. En el encuentro se acordó mantener la máxima prudencia antes de desvelar detalles sobre la tragedia de Terranova. "Estamos hablando de personas, no de una opinión, y no podemos cometer errores", recalcó.

Apuntó que la flota gallega había vivido su peor experiencia desde 1978, por lo que el equipo de coordinación decidió establecer un protocolo de atención a las víctimas idéntico al que se puso en marcha cuando ocurrió el descarrilamiento del Alvia en Santiago.

De este modo, la Xunta y Cruz Roja pondrán a disposición de cada familia un equipo de psicólogos para asesorarles, aconsejarles y de ser el caso darles el oportuno tratamiento que necesiten. A partir de ese momento, una vez que la empresa armadora certifique que todos han sido debidamente atendidos, se darán a conocer las identidades de las personas fallecidas y las desaparecidas. "El consuelo a las familias es imposible y debemos ser conscientes de todo ello", agregó.

Sobre la posibilidad de encontrar con vida alguno de los desaparecidos, Núñez Feijóo comentó que las condiciones meteorológicas actuales en Terranova "son durísimas y las gélidas aguas provocan hipotermia en cuestión de minutos", dando a entender que las opciones son más bien remotas por no decir nulas.

El presidente de la Xunta también lanzó un mensaje de solidaridad a la empresa armadora, "porque son sus compañeros y también están destrozados".

Hizo referencia a los múltiples mensajes de condolencia recibidos, desde el rey Felipe VI hasta el presiente del Gobierno, pasando por varios ministros, y apuntó que "todos estamos para intentar aceptar una situación tan compleja que no depende del Salvamento Marítimo español, que estamos en aguas NAFO y que está el embajador de España en Canadá trabajando de una forma coordinada y muy seria con las autoridades locales".

IDENTIFICACIONES. "En cuanto el Gobierno y el armador nos confirmen que las familias han sido notificadas, no tengan ninguna duda de que daremos a conocer los nombres de los 10 rescatarlos del mar sin vida y de los 11 desaparecidos", explicó.

Y volvió a pedir respeto y prudencia, "porque cometer un error es imperdonable, y la cautela sólo se basa en el derecho a la intimidad de las familias y a su asistencia psicológica".

CAUSAS. El presidente de la Xunta tampoco pudo concretar ninguna hipótesis sobre las causas de la tragedia. "Estamos hablando de un gran barco de 50 metros de eslora que se ha hundido. Hablamos de gente que sabía y sabe navegar, de buenos patrones y excelentes marineros, por tanto tuvo que ser una situación del mar muy complicada".

Al ser interrogado sobre las posibilidades de hallar nuevos supervivientes, Feijóo volvió a subrayar las crudas condiciones del mar en Terranova. Y sobre los 3 marineros que consiguieron subirse a la balsa salvavidas, no dudó en elogiarlos.

"Hay que reconocer que tienen que ser muy fuertes, muy fuertes, porque dada la situación de la temperatura y el riesgo de hipotermia, es muy difícil permanecer con vida en una balsa".