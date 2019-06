Feijóo apela en el Foro Atlántico al "diálogo" para "fortalecer a democracia"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apeló este viernes al "diálogo" y a la "palabra" para "fortalecer a la democracia y la libertad". Durante la presentación del Foro Atlántico-A Toxa, que se celebrará en el Gran Hotel de A Toxa el próximo octubre, con la intención de debatir sobre los valores de los sistemas democráticos, Feijóo expuso que la democracia "no es solamente una mecánica, sino por encima de todo un talante".

"Sin una división de poderes, sin un parlamento representativo, sin el sometimiento a la ley y sin procesos electorales periódicos, la democracia no existe", subrayó el presidente gallego, que clausuró el acto del Foro, auspiciado por el presidente de Hotusa, Amancio López Seijas, y que contó con la participación como conferenciantes del exministro Josep Piqué y el economista Antón Costas.

Durante su intervención, Núñez Feijóo incidió en la necesidad de "reflexionar y defender la democracia liberal". "Nos encontramos en una encrucijada de la que parten dos caminos antagónicos: la democracia entendida en toda su plenitud, y lo que se dio en llamar democracia iliberal. De ahí que sea oportuno y nada superfluo reflexionar y defender la democracia liberal", concluyó.

El Foro Atlántico-A Toxa, que tendrá lugar los próximos 3, 4 y 5 de octubre en las instalaciones del Eurostars Gran Hotel La Toja bajo el epígrafe ‘Un espacio para la reflexión y la defensa de la democracia liberal’, reunirá a un nutrido grupo de voces autorizadas de los ámbitos político-institucional y económico-financiero a escala mundial. El encuentro, pretende abrir un "necesario espacio de diálogo, reflexión y defensa de los valores que definen a las sociedades democráticas".

Esta iniciativa fue presentada en el marco de un evento que reunió a más de 100 representantes del sector político, empresarial y de los medios de comunicación de Galicia. La presentación corrió a cargo del propio Amancio López, quien, tras una breve introducción, dio paso al economista y catedrático Anton Costas y al exministro, economista y empresario, Josep Piqué, integrantes ambos del comité organizador del Foro,y que han dialogado acerca de los motivos que originan y hacen necesaria su celebración. El presidente de la Xunta fue el encargado de clausurar el encuentro.

Aunque la organización aclaró que el programa definitivo no se halla completamente cerrado a fecha de hoy, algunos de los ponentes ya están confirmados. Entre ellos figuran Steve Pinker, catedrático de Harvard y autor de ‘En Defensa de la Ilustración’; Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de Costa Rica y Secretaria General de SEGIB; Alejandro Alvargonzález, secretario general adjunto de la OTAN; Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano; David Gardner¸ International Affairs Editor del prestigioso rotativo New York Times; Marc Lazard, director del Centro de Historia de Ciencias Políticas; o Cristina Gallach, alta comisionada de la Agenda 2030.