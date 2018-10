Feijóo alerta contra os que "cuestionan" os acordos da Transición

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou o "legado" da Transición e da Constitución de 1978 para crear un país "aberto" e "moderno" e criticou que xeracións que se desenvolveron en democracia se permitan "o luxo" de cuestionar os acordos adoptados naquel momento, instando a "non equivocarse de aliado" e a afastarse da "inestabilidade" e "da ruptura".

O presidente do Goberno galego así o expuxo na inauguración en Santiago de Compostela da exposición itinerante 40 anos de España en democracia, impulsada polo Congreso dos Deputados e a Axencia Efe, nun acto no que tamén estivo presente a presidenta da cámara baixa, Ana Pastor, e o presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices. "As xeracións que nos desenvolvemos nun país de liberdades consolidadas non temos ningún dereito a mirar polo retrovisor e plantearnos dar a volta, desandar o camiño, sen aclarar cal sería a ruta alternativa", proclamou o presidente da Xunta.

Feijóo resaltou que as fotografías da exposición, que se pode ver na Avenida de Xoán XXIII, son a mostra de que o camiño iniciado en 1978 conduciu a un "país aberto, moderno e partícipe das grandes correntes da historia", cun "espertar democrático" que "non levou a España ao aislacionismo e á xenofobia", senón que traduciu nunha apertura e nun desexo de participar nos pobos e nacións do mundo.

Imaxinemos unha exposición similar a esta dentro de 40 anos. Que foto elixiriamos para representar a actualidade?

Con todo, alertou de que no mundo e na España de 40 anos despois segue estando presente a "confrontación" entre "tendencias democráticas e autoritarias" e entre as identidades "que unen e as que rompen e separan". Así, asegurou que "non cumpriría co seu deber", se non "advertise" de que España carece na actualidade dunha elección clara desta "dicotomía" e arremeteu, sen citalos expresamente, contra PSOE e Podemos, facendo un chamamento a que a imaxe actual do país non sexa a de "líderes negociando presupostos nunha prisión".

"Imaxinemos por un momento unha exposición similar a esta dentro de 40 anos. Que foto elixiriamos para representar a actualidade que vivimos nos nosos días? Na nosa man está evitar que esa foto sexa a de políticos fuxidos ou encarcerados por incumprir a Constitución, a de líderes negociando presupostos nunha prisión, ou a de debates nos que calquera acordo entre maiorías parece unha película de ciencia-ficción", suxeriu.

No entanto, Feijóo agregou que "ten a esperanza" de que o que definiu como "frustrante panorama político" actual "non é representativo da maioría dos españois". "Se España fose como parece ao ouvir á moitos políticos, estaría perdida, pero eu creo profundamente no noso país", concluíu.

Instou así a "seguir o exemplo da xente", que continúa con "a democracia", que "segue coa apertura", "cómoda coas identidades que aproximan a todos". E pediu ao resto de administracións do Estado que non se equivoquen "de aliado": "Non nos equivoquemos de aliado, afastémonos da inestabilidade, afastémonos da frivolidade e afastémonos da ruptura".

Lembrou que en 1978 había "aínda máis ruído que hoxe", pero os "políticos foron xenerosos e pensaron no interese común". "Imos dilapidar ese legado? Galicia desde logo que non", proclamou.

Na súa intervención, Feijóo defendeu así o "legado" dunha Constitución que permitiu que España non se instalase nos territorios que "se miran de esguello internamente", senón que se crearon "puntos de conexión fraterna, algúns tan importantes como o Estado de Benestar", e unha concepción aberta do Estado, lonxe "dun férreo centralismo", "como demostra que as comunidades gozan hoxe da maior capacidade para autogobernarse da historia".

No entanto, Feijóo afirmou que resultaría incompleto concretar o logro da democracia só nunha data ou nunhas persoas determinadas, destacando que "o maior protagonismo é dos españois", porque a Constitución que incorpora as sensibilidades da Unión de Centro Democrático, do PSOE, de Alianza Popular, do Partido Comunista de España e do nacionalismo vasco e catalán, sería "imposible sen o acordo da cidadanía".

Nesta liña, subliñou que "os pais da Carta Magna foron portavoces dun sentimento unánime e realmente poderoso, a necesidade de afastar a ira e o enfrontamento", pese que á Transición non se chegou "sen mochila", co "recordo do terrible fraticidio" do país e co "medo" de que as ansias da democracia se viran "frustradas". "A memoria histórica ten que ser completa, temos que ter sempre presente a desgraza da Guerra Civil, a desgraza da ditadura, pero non esquezamos que houbo unha reconciliación histórica, e isto non debemos rompelo nunca", remarcou na súa intervención.