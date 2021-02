Feijóo afea ao Goberno que esixa á Xunta volver pagar pola 'peaxe na sombra' de dous tramos da AP-9

Un debate sobre a AP-9 derivou nun bronco intercambio de acusacións entre os líderes de PSdeG, Gonzalo Caballero; BNG, Ana Pontón (BNG); e o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen reprochou ao Executivo central que esixa ao Goberno autonómico volver pagar pola 'peaxe na sombra' de dous tramos da AP-9 en Rande e A Barcala.

Foi o PSdeG, da man de Caballero, o que levou o asunto á sesión de control celebrada este mércores no Parlamento autonómico, onde esixiu ao Goberno autonómico que sexa "parte da solución" e contribúa desde as arcas autonómicas á articulación dun acordo "histórico" que permita rebaixar as peaxes da autoestrada non só en 2021 –como comprometeu o Executivo estatal— senón ata 2048, cando finalizaría a concesión de Audasa.

"Vostede ten que responder os galegos se está disposto a contribuír a rebaixar as peaxes. Onde o Goberno central bonifique a viaxe de volta, está vostede disposto a bonificar o traxecto de ida para levantar as peaxes abusivas que son responsabilidade do PP na AP-9?", preguntou Caballero, quen advertiu que o PP está "acurralado pola súa historia" dado que a prórroga da concesión até 2048 formalizouna o Goberno de José María Aznar.

Feijóo replicou con contundencia que Galicia "non pode pagar a bonificación da peaxe dunha autoestrada (de titularidade) estatal nin antes nin despois da transferencia (da AP-9)" e reprobou a visión "nesgada e, por tanto, falsa" exposta por Caballero, á vez que lembrou que "os gobernos de UCD e de Felipe González" tamén "ampliaron a concesión" da AP-9.

De feito, a xuízo de Feijóo, poderíase dicir que "os socialistas foron os primeiros, ao fixalo até 2023, xa que UCD só foi durante un ano".

"O PSOE ampliouna para deixala conectada e con peaxe Vigo-Tui; mentres que o Goberno de Aznar conseguiu a conexión gratuíta Fene-Ferrol de forma continuada e constante", reivindicou o mandatario galego, quen asegurou non ter inconveniente en recoñecer "os erros" que puideron cometer os populares en relación á concesión da AP-9, pero incidir en que ve "unha broma de mal gusto" que se pronuncien os socialistas.

REQUIRIMENTO TRAS A SENTENZA DO SUPREMO. E a continuación, cargou contra o convenio subscrito en 2006, durante a etapa do goberno bipartito de PSOE e BNG en Galicia, polo que se subscribiu un convenio para bonificar mediante a fórmula de 'peaxe na sombra' os tramos de Rande e A Barcala. "Denunciamos o convenio e aforramos 400 millóns de euros a Galicia até 2048, a razón de 7 millóns de euros ao ano", dixo, en relación ao acordo adoptado co Goberno de Mariano Rajoy, que eximía a Galicia deste pago.

Pero agora, reprochou que o Goberno volve esixir á Xunta que achegue o seu parte correspondente a ese convenio e aludiu a un requirimento do Executivo central -que xa se deu a coñecer, do mesmo xeito que o da propia compañía- de finais de decembro no que expón ao Goberno autonómico que volva asumir o seu parte deste convenio.

Devandito requirimento, con todo, deriva dunha sentenza xudicial do Tribunal Supremo. E é que o acordo adoptado no seu día cando Íñigo de la Serna tiña a carteira estatal de Infraestruturas non só eximía á Xunta do pago destes 7 millóns anuais, senón que decidía baixar á metade a contía que ía abonar a Audasa por ambas as peaxes co argumento de que a concesionaria se enriquecía "inxustamente".

Audasa recorreu esta decisión e gañou. Así, en febreiro do ano pasado o Tribunal Supremo fallou a favor da empresa no seu contencioso contra o Estado e a Xunta e recoñeceulle o dereito a ser indemnizada pola modificación que en 2017 realizouse do sistema de retribución da 'peaxe na sombra' implantado en 2006 en Rande e A Barcala, co obxectivo de que fosen gratuítos para os usuarios.

No devandito fallo, o Supremo condenaba ao Estado a pagar, iso si, "sen prexuízo do dereito que puidese asistirlle fronte á Administración da Comunidade galega como consecuencia dos efectos que puidesen derivarse dos compromisos acordados no ano 2006". E por mor deste fallo, o Goberno enviou o requirimento que este mércores reprobou Feijóo.

REUNIÓN CON ÁBALOS. Máis aló, aínda que Feijóo deixou claro que se opón a que as arcas da Xunta sufran novos impactos por decisións ligadas coa AP-9 -tamén recalcou que o traspaso ten que producirse nunhas condicións que non prexudiquen a Galicia-, remitiu á reunión que terá co ministro de Transportes, José Luís Ábalos, para analizar como van "colaborar" ambas as administracións.

"Nos próximos días terei unha reunión de traballo co ministro Ábalos. El sabe que son leal e direille o que esta pendente, o que está atrasado e o que non pode esperar máis", sentenciou Feijóo. Devandito encontro, segundo ratificaron a Europa Press fontes da contorna do presidente, está previsto para o 10 de marzo.

UN PP "ACURRALADO" POLA SÚA HISTORIA. Enfronte, Gonzalo Caballero afeou as distintas decisións adoptadas por gobernos populares que incidiron na ampliación da prórroga da concesión da AP-9 a Audasa e lanzou a súa proposta de que o Executivo autonómico "contribúa" a un "acordo histórico" no que traballa -dixo- o Goberno central para que se poidan rebaixar até 2048 as "abusivas" peaxes da autoestrada.

"Sexa parte da solución e non parte do problema. Colabore, faga un estudo económico e vexa como pode contribuír desde as arcas da Administración autonómica por ese agasallo envelenado do PP con peaxes abusivas até 2048", retou o líder do PSdeG, quen salientou que os socialistas non só "lideran" a reivindicación do atraso senón que o Goberno de Pedro Sánchez foi "o primeiro" que achega recursos nos seus orzamentos deste ano para a rebaixa efectiva de peaxes.

Esta afirmación volveuna a aproveitar para criticar aos grupos que votaron en contra dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE), apuntando ao PP, pero tamén ao BNG.

PONTÓN: "CAUSA BOCHORNO". Na súa quenda de pregunta, a líder do BNG, Ana Pontón, arrincou a súa intervención asegurando que "causa bochorno" ver a Feijóo e a Caballero "tirándose os trastes á cabeza por un tema no que nin un nin outro moveron un dedo".

A continuación, reivindicou que a rebaixa de peaxes impúlsase "grazas ao acordo de investidura" que, no seu día, asinou o BNG, e que "se debía executar o 1 de xaneiro". "Pero o señor Sánchez puxo en modo de espera a Galicia", lamentou, para engadir que a AP-9 reflicte "un retrato da inutilidade das forzas estatais" que representan Feijóo e Caballero en Galicia.