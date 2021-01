El presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que las medidas que se adoptarán en Galicia tras la reunión del comité clínico de expertos de este martes serán "más restrictivas", con el fin de afrontar las consecuencias de una tercera ola de contagios de coronavirus que será "igual o superior" a la del mes de noviembre.

Se pronunció así a preguntas de los medios en Santiago, el mismo día en el que se reúne el comité de expertos que asesora al Gobierno gallego con el fin de abordar el importante repunte de los casos de covid en la comunidad y las nuevas restricciones que se implantarán para intentar paliar esta situación.

Feijóo no entró en detalles sobre las medidas concretas que se adoptarán en el encuentro, aunque sí avanzó que no serán homogéneas para toda la comunidad. El comité va a estudiar la situación "de cada municipio y de cada comarca" para aplicar acciones "proporcionadas" a la evolución epidemiológica de cada localidad, por lo que no será "un traje igual para todos".

Las novedades entrarán en vigor probablemente el viernes, según avanzó el titular de la Xunta, quien citó entre las actividades a las que pueden afectar las de los gimnasios o las salas de juegos, además de la hostelería.

Reconoció que con un confinamiento general la nueva ola "duraría menos tiempo", pero aseguró que es preciso seguir "trabajando, estudiando y manteniendo las actividades esenciales", por lo que la "gran asignatura" de la que se examinarán en las próximas semanas será hacer compatible la reducción de la curva de contagios con el mantenimiento de estas actividades.

El objetivo es hacer frente a una situación que se seguirá deteriorando durante las próximas semanas. "No hay más novedades que confirmar que desde hace tres o cuatro días la incidencia está subiendo, así como el incremento en la positividad de PCR y de nuevos casos a 3, 7 y 14 días de forma seguida y constante, y va a durar al menos este mes de enero", dijo en un acto en Santiago.

Atendiendo a los últimos datos del Sergas, la escalada de contagios por covid-19 en Galicia sigue su curso y ya hay 8.810 casos activos, 560 más que en el anterior recuento. Hace apenas una semana la comunidad acumulaba 5.991 contagios activos.

Los datos que maneja la Xunta apuntan a que la situación "va a seguir deteriorándose" en las próximas jornadas y a lo largo de todo el mes de enero, como una bola "que se viene formando en las últimas semanas" a raíz de las "acciones individuales o colectivas" de las fiestas de Navidad. "Esa tercera ola va a ser igual o superior, yo creo que superior, a la que tuvimos en el mes de noviembre", advirtió Feijóo.

También recordó que la Xunta "siempre propuso" que no se celebrasen actividades sociales con no convivientes o "como mucho dos unidades familiares" y anticipó el "alto riesgo" del concepto de allegados y de las reuniones "de hasta diez" personas. De hecho, Feijóo aseguró que se intentó "limitar" el número de personas en los encuentros familiares mas allá de estos términos, pero la asesoría jurídica advirtió de que carecían de "competencias para hacerlo" por tratarse de legislación estatal.