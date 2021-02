Feijóo advierte de que Semana Santa "no será como nos gustaría"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que "no puede prometer" que Galicia estará "en la normalidad dentro de tres meses" porque, ha admitido, no lo cree, y de hecho ha avisado de que el puente de San José (el 19 de marzo es festivo en Galicia) y la Semana Santa "no serán como nos gustaría". En todo caso, ha advertido de que la posibilidad de que haya más restricciones y una vuelta atrás en la desescalada dependerá del comportamiento individual, que puede evitar que los datos de incidencia vuelvan a empeorar.

En la rueda de prensa posterior al comité clínico celebrado este lunes --a partir de la semana que viene volverá a ser los martes--, Feijóo ha vuelto a apelar a la "prudencia" y ha recordado que en mayo esperan tener vacunados a los mayores de 80 años. En todo caso, ha señalado que "eso no tiene por qué" significar que "bajen los contagios" y ha prevenido frente a un aumento en personas jóvenes y de mediana edad.

"No puedo prometer que estaremos en la normalidad dentro de tres meses", ha dicho en una intervención en la que ha estado presente el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

El presidente autonómico, que por segunda semana consecutiva se ha encargado personalmente de explicar los pasos de la desescalada iniciada a mediados de febrero tras cuatro semanas de restricciones duras, ha apuntado que la ciudadanía no puede estar "más interesados" en la apertura de los gimnasios que de las cifras de fallecidos. Las personas que se mueren "son personas", no son números, ha señalado.

Feijóo se ha mostrado comprensivo con la "fatiga pandémica" y ha señalado que "todos estamos cansados" de no poder ver a los familiares y amigos y no poder abrazarlos, pero también ha observado que desde enero ha habido un "incremento" muy alto en el "nivel de responsabilidad social". "Incrementamos muchísimo el nivel de responsabilidad social", ha indicado.

"MÁS RIESGO". Así, ante la apertura de la hostelería en la mayor parte de Galicia y la movilidad permitida con limitaciones que se aplicarán desde el viernes, junto con encuentros de no convivientes, ha pedido "más responsabilidad", porque cuando menos restricciones también hay "más riesgo".

En sus palabras, se ha mostrado confiado en que los gallegos "no van a defraudar ni a ellos mismos ni a la colectividad" y ha recordado que, del comportamiento individual, dependerá el futuro de las medidas, inclusive la situación del puente de San José y la Semana Santa.

"Estoy convencido de que no será como nos gustaría, no podemos descartar nuevas restricciones que ahora estamos abriendo y no descartamos tener que cerrar en Semana Santa si la situación epidemiologicamente no es abordable", ha enfatizado Feijóo, quien ha insistido en que la Administración autonómica "no descarta volver atrás" si es preciso.

El mandatario autonómico ha aseverado que "no volver a atrás" depende de la "responsabilidad colectiva", que es "el arma más importante". Seguro de que la "meta está cada vez más cerca", el presidente gallego ha pedido "seguir cuidando a los que más quieren" después de "un mes durísimo" que, confía, pueda dar lugar a un nuevo mes con "mayor posibilidad de movimiento territorial".