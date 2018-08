La Xunta acusa al Gobierno de recortar su financiación en 200 millones del Iva

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este jueves que Galicia no podrá –como es habitual– aprobar este mes de agosto el techo de gasto, en tanto que la ley no lo permite hasta que el Gobierno central concrete la senda de déficit público que según los datos conocidos dibujan unas previsiones "muy negativas para Galicia", con 200 millones menos de los que corresponden.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, Núñez Feijóo ha hecho hincapié en las repercusiones que tiene esta "mala noticia" para la Comunidad y máxime cuando los datos aportados por el Ministerio de Hacienda derivados de las principales cifras de los recursos sujetos a liquidación –IRPF, IVA e Impuestos Especiales– restan a Galicia 200 millones de euros que debería percibir en 2019 por la aplicación del actual sistema de financiación autonómica y sin justificación alguna.

En concreto, el principal problema se encuentra en la decisión del Gobierno central de transferir tan solo once de las doce mensualidades en la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), mientras que Galicia abonó la totalidad de la anualidad, ha asegurado.

"El Iva está pagado, se le pagaron doce meses" que los gallegos deben recuperar, bien sea mediante una reserva de ley o un acuerdo del Consejo de Ministros.

Este recorte explica para Feijóo el deseo del Gobierno de Pedro Sánchez de variar la senda de déficit, porque pretende que las comunidades sean las que se endeuden para facilitar un "incremento de gasto" del Gobierno central, "menudo negocio", ha ironizado el presidente gallego. "Yo no voy a endeudar a los gallegos para pagar unos gastos que no son nuestros", ha advertido el jefe del Ejecutivo autonómico. "Es la peor noticia económica que recibimos en la última década", ha remarcado el máximo mandatario autonómico.

"Es preocupante" porque "el Gobierno de España notifica 200 millones de euros menos", algo que "nadie puede entender" al haberse iniciado a nivel estatal una senda de recuperación económica.

Esta situación suscita una "enorme preocupación" en el Ejecutivo autonómico que percibe que esto podría suponer un problema "para atender servicios públicos gallegos en 2019 como corresponde" puesto que los ingresos a cuenta para Galicia "implican un descenso de la capacidad presupuestaria de la Comunidad autónoma".

"Los ingresos son francamente insuficientes deficientes e injustificados", por lo que en la Xunta no están conformes con el "trato injusto y discriminatorio" que pretende dar el Gobierno central a Galicia.

De mantenerse las entregas a cuenta con esta previsión, el presidente gallego ya ha alertado sobre el hecho de que a la Xunta no le salen las cuentas en tanto que el "presupuesto no encaja" con los compromisos adquiridos con funcionarios o personal de justicia entre otros y que sin este dinero podría no poder hacer frente.

Por todo ello, Núñez Feijóo ha avanzado que la próxima semana prevé reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien trasladará que esta situación no es admisible ante la falta de razones objetivas que la expliquen, puesto que la economía española crecerá el próximo año un 4,2 por ciento en términos nominales y el propio techo de gasto que presentó el Estado también crecerá un 4 por ciento.

Hacienda responde: "Es una medida de Montoro"

El Ministerio de Hacienda ha rechazado este jueves las críticas del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que hoy denunció que el Gobierno notificó a Galicia 198 millones menos de lo que le corresponde, mientras que desde el departamento ministerial aluden a la norma marcada por el anterior Ejecutivo del PP.



Según el Ministerio, esta decisión cumple la normativa fijada por el anterior responsable del ramo Cristóbal Montoro que decidió cambiar el sistema de liquidación y los ingresos del IVA del mes de diciembre, que se hacían antes del día 20 lo que permitía a los bancos pagar antes de acabar el año, se posponen a después de esa fecha, por lo que las entidades bancarias hacen sus ingresos en enero de 2018.



Esto ha provocado que en la liquidación del IVA de 2017, que se hará en 2019, se entregue a las comunidades "once meses y no doce", "Es una medida que adoptó Cristóbal Montoro, no este Gobierno", aluden desde el departamento que ahora dirige María Jesús Montero.