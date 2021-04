O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ábrese a "concretar" o "parágrafo" suspendido da Lei de Saúde de Galicia, despois de que o Tribunal Constitucional (TC) admitise a trámite o recurso de inconstitucionalidade do Goberno. "Temos toda a intención do mundo de solucionar este asunto", asevera.

"Se a cuestión é que quede claro o tempo do verbo que se utiliza, ou a expresión utilizada nun apartado 'equis', e que pode dar lugar a interpretar que a vacina en Galicia é obrigatoria, por suposto que estamos dispostos a concretar o tempo do verbo e a explicar o que se considere oportuno", afirmou o titular do Executivo autonómico a preguntas dos medios.

Deixa claro que é unha "lei perfectamente constitucional". "Desde o punto de vista xurídico, nós estamos bastante tranquilos en relación ao que lexislamos", asegurou Feijóo. "Pero tampouco temos ningún interese en manter ningún preito se é que o Goberno non ten interese en mantelo", agrega.

Remarca que, nunha recente reunión entre o responsable da asesoría xurídica da Xunta con avogados do Estado, trasladouse que a Administración galega pode "adoptar decisións", pero hai "dúbidas de que as poida regular".

REPROCHES AO GOBERNO

Así, di "lamentar esta situación" sen diálogo previo do Goberno, pois asegura que a Xunta se decatou a través do TC de "que parágrafo fora recorrido". "Temos un parágrafo recorrido, non é toda a lei de saúde", polo que o resto do texto está "en pleno vigor".

"Este tipo de denuncia é unha denuncia que non nos merecemos, nin a comunidade galega nin ningunha comunidade autónoma", opina Núñez Feijóo.

Reprocha que "non é comprensible a actuación do Goberno". "Por unha banda di que está disposto a negociar, pero denúncianos previamente", afea. E, "doutra banda", o Executivo central sostén que "está disposto a avanzar", pero "non quere retirar a suspensión da lei".

A este respecto, expón que "non é o TC o que suspende a lei, quen suspende a lei é o Goberno", dado que "cando o Goberno recorre unha lei, o TC tramita o recurso". "Aquí non hai ningunha decisión do Tribunal Constitucional máis que cumprir a súa función de admitir o recurso e, adicionalmente, admitir a suspensión da lei que propón o Goberno de España", razoa.

Por iso, sentencia que "todo o que está a ocorrer até agora" é "unha decisión do Goberno".

"PRIMEIRO SABER DE QUE SOMOS ACUSADOS"

"Imos ver primeiro se nos din de que somos acusado para poder presentar as nosas alegacións", indicou. "Se o Goberno di que a Xunta de Galicia sinala na lei que a vacinación é obrigatoria, xa lle digo que non hai preito porque na lei non se di en ningún momento que a vacinación é obrigatoria", garante. "Se ese é o problema, non hai ningún preito".

Igualmente, quéixase de que "cando unha comunidade quere avanzar, se torpedee", a pesar de buscar "encher o baleiro legal" pola ausencia de leis de xestión da pandemia.

Incide de que desde "o principio" a Xunta defendeu que a vacina da covid en Galicia "non sería obrigatoria". "Non podemos obrigar", di.

"Sabemos perfectamente que unha comunidade autónoma non ten competencias para obrigar a ninguén a vacinarse no ámbito da covid", resaltou.