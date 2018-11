Feijóo abordará con Teresa Ribera a situación de Alcoa e da central das Pontes

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prevé reunirse este martes coa ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, en Madrid.

Fontes do Executivo galego consultadas por Europa Press ratificaron que no encontro, que terá lugar na sede do Ministerio ás 12.00 horas, abordarase a situación de Alcoa, así como das centrais de Meirama e As Pontes, como "asuntos prioritarios".

O propio Feijóo avanzara semanas atrás que tiña esta reunión en carteira despois de transcender que a central de Meirama, en Cerceda, será unha das nove térmicas en España que terán que botar o peche en xuño de 2020. A das Pontes sería unha das cinco que prolongarán a súa vida útil en España máis aló de 2020, pero co límite en 2030, segundo as previsións do Goberno.

Feijóo advertiu entón que, se ambas centrais deixaban de producir enerxía, Galicia pasará de ser unha comunidade "excedentaria" a converterse nun territorio "deficitario". "Necesitariamos máis enerxía da que consumimos", dixo, antes de subliñar que, aínda que ve correcto cumprir coas directivas europeas, é preciso facelo "cun período de transición, cun mix enerxético e cunhas negociacións lóxicas".

Á marxe, no contexto do expediente de extinción de emprego anunciado por Alcoa para as plantas de Avilés e A Coruña, insistiu nos efectos que poden ter na actitude das empresas electrointensivas "anuncios constantes" de decisións que, ao seu xuízo, contribuirán a subir o prezo da enerxía.

"Ás veces preguntámonos polo comportamento das electrointensivas e elas o que ven son anuncios constantes que soben o prezo da enerxía, así que conxelan os seus investimentos", manifestou.