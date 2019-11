Las fechas clave del caso de Diana Quer

El jurado popular del caso de Diana Quer ha declarado por unanimidad culpable de rapto, asesinato y "actos de contenido sexual que no se han podido determinar" a José Enrique Abuín Gey, el Chicle, pero ha considerado que no se ha podido probar que haya habido violación.



Estas son las fechas clave del crimen:



2016

- 22 de agosto.- Diana Quer, de 18 años, desaparece cuando volvía a su domicilio de madrugada tras haber disfrutado de una romería en la localidad de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).



- 23 de agosto.- Comienzan las batidas de búsqueda. Los investigadores descartan el móvil del secuestro.



- 27 de octubre.- Una mariscadora encuentra el teléfono móvil de la joven en una zona muy próxima al puerto de Taragoña (Rianxo).



2017

- 29 de diciembre.- La Guardia Civil detiene en Boiro (A Coruña), por un intento de secuestro y agresión sexual, a José Enrique Abuín, "el Chicle" que figuraba en la lista de sospechosos de la desaparición de Diana, y a su esposa, que quedará en libertad.



- 31 de diciembre.- "El Chicle" confiesa ser el autor de su muerte y guía a la Guardia Civil hasta de un pozo de una nave industrial en la parroquia de Asados, en Rianxo (A Coruña), donde es localizado el cadáver de la joven.



2018

- 11 de enero.- La autopsia confirma que la víctima fue estrangulada pero no si sufrió abusos.



- 2 de mayo.- El Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuncia que el Chicle será procesado por los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual, y el juicio será con jurado.



2019

- 27 de febrero.- La acusación particular pide la prisión permanente revisable para el Chicle.



- 6 de marzo.- El fiscal pide igualmente la prisión permanente.



- 21 de marzo.- El padre de la joven, Juan Carlos Quer, presenta en el Congreso 3.200.000 firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable.



- 4 de abril.- Es decretada la apertura de juicio oral.



- 12 de noviembre.- Comienza el juicio con jurado en la Audiencia Provincial de A Coruña, en Santiago de Compostela. "El Chicle" declara que mató a Diana Quer sin intención y que no la violó.



- 26 de noviembre.- El juicio queda visto para sentencia.



- 29 de noviembre.- El juez devuelve al tribunal el veredicto recibido del jurado popular por "escasa motivación" y "posibles contradicciones".



- 30 de noviembre.- El jurado declara por unanimidad culpable de rapto, asesinato y "actos de contenido sexual que no se han podido determinar" a Gey.