Os faros de Corrubedo e Punta Insua converteranse en hoteis

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa adxudicou este martes as concesións para a conversión en hoteis dos faros de Corrubedo, en Ribeira, e Punta Insua, en Lariño, Carnota.

A iniciativa para o aproveitamento turístico dos faros de Corrubedo e Punta Insua enmárcase no proxecto Faros de España, promovido polo Ministerio de Fomento e Portos do Estado e que ten como propósito impulsar o desenvolvemento de actividades de tipo turístico nos espazos ociosos dos faros susceptibles de permitir estes usos complementarios.

A presidenta da Autoridade Portuaria, Sagrario Franco, destacou que con esta proposta o porto de Vilagarcía posibilita que os faros sirvan como elemento dinamizador da súa contorna, articulando á súa ao redor unha oferta turística e de tempo libre nova, respectuosa coa súa contorna, e que permita a dar a coñecer a singularidade das propias construcións e o seu emprazamento.

Ademais, a creación destes establecementos hoteleiros contribúe ao correcto mantemento e conservación destas edificacións, que en todo caso, manteñen como uso principal o de axuda á navegación.

A empresa adxudicataria do concurso para o faro de Corrubedo é Rianxo Xestións de Proxectos, que presentou unha proposta que prevé a creación dun hotel con restaurante e cafetaría. O restaurante e a recepción estarán situados no edificio principal do faro, mentres que o hotel contará cun total de 11 habitacións repartidas en dúas das construcións auxiliares do complexo do faro. Unha cuarta construción dentro do complexo habilitarase como cafetaría-xeadaría.

En canto ao faro de Punta Insua, presentouse un único proxecto baixo a denominación Faro de Lariño que se fixo coa adxudicación do concurso. A iniciativa prevé a creación dun hotel de 10 habitacións que ocupará a práctica totalidade da superficie do faro, salvo a área reservada para o servizo de axudas á navegación. A oferta de Faro de Lariño complétase cun bar-taberna que se situará no antigo garaxe.