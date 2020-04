As farmacias galegas uníronse á iniciativa 'Máscarilla-19', o código polo cal unha vítima de violencia de xénero pode solicitar axuda se a necesita. Nun comunicado, o Colexio de Farmacéuticos de Galicia informa da adhesión da rede de 1.345 boticas repartidas por toda a comunidade á iniciativa en colaboración coa Delegación do Goberno en Galicia e a Secretaría Xeral dá Igualdade da Xunta de Galicia.

Co obxectivo de establecer canles para que as vítimas de violencia de xénero poidan solicitar axuda en caso de necesitala, as farmacias galegas únense a unha iniciativa xurdida en Canarias e que xa foi adoptada durante esta época de confinamento en diferentes territorios de España, ademais de en outros países como Francia ou Noruega.

Pensada para mulleres que non poden empregar o teléfono para alertar da súa situación, 'Máscarilla-19' é o código que debe dicir unha vítima de malos tratos para pedir axuda nunha farmacia, desde onde se activa un protocolo de protección á solicitante. O obxectivo é "dar unha canle máis de saída a situacións de violencia que están agravadas pola etapa de confinamento, no que as mulleres e a súa contorna familiar conviven máis estreitamente co seu agresor", segundo explica o Colexio.