Farmacéuticos ourensanos admiten la "caducidad muy cercana" de los test

Las farmacias ourensanas que colaboran con la Consellería de Sanidade en la realización de pruebas serológicas de Covid-19 en siete municipios de esta provincia —Ourense, Barbadás, O Carballiño, Verín, O Barco, Boborás y O Irixo— han comenzado en Barbadás el "pilotaje" de esta iniciativa presentada el viernes pasado, por lo que llaman a la "calma" a la población para pedir cita porque el screening "va a ser paulatino". Además, han defendido que los test "son válidos" tras admitir que algunos cuentan con una caducidad "muy cercana".

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense, Santiago Leyes Vence, quien ha explicado que este pilotaje ha comenzado en el municipio de Barbadás —que, junto al de Ourense, tienen en vigor un cierre perimetral para frenar los contagios de Covid-19—.

"Estamos comprobando que el trabajo es correcto", ha afirmado, para extenderlo al resto de farmacias de la provincia que se han adherido a esta iniciativa. De este modo, ha incidido en que para el resto de la población de los otros municipios ourensanos incluidos en este cribado se llevará a cabo "paulatinamente desde hoy" (lunes).

Hasta el momento, ha apuntado Leyes Vence, se han adherido más de 40 farmacias ourensanas a este cribado con test serológicos desde que el pasado viernes se presentó la iniciativa. Y ahora las farmacias trabajan en "preparar las citas previas" para "paulatinamente" realizar los test.

Por ello, ha puntualizado que irán "citando a los ciudadanos" de un modo "paulatino", por lo que "ante la demanda" los farmacéuticos ourensanos piden a los interesados "que vayan con calma y pregunten en la farmacia". "Que el ciudadano no tenga urgencia, hay tal demanda..., que haya calma", ha apostillado.

Hasta el momento se han adherido más de 40 farmacias

En este sentido, los farmacéuticos ourensanos que participan en este cribado prevén realizar las pruebas en las boticas "en una, dos o tres semanas, lo que sea necesario", ha matizado Leyes Vence.

Preguntado por las críticas de que se envían a farmacias ourensanas test con caducidad próxima para este cribado, el presidente de la entidad colegial provincial ha señalado que en conversación con la Consellería de Sanidade les comunicó que "había una caducidad muy cercana", pero ha reivindicado que "los test son válidos".

"Son parte de los recursos públicos. No podemos dejar que se desperdicien recursos públicos", ha aseverado Santiago Leyes Vence, quien ha defendido que "no se desperdicien" estas pruebas. "El test es válido y colaboramos para participar en ese cribado", ha insistido para "no dejar que se pierda ese material que es válido".

PACK CON 200 TEST. Las farmacias que participan en este estudio reciben "un pack con 200 test", ha puntualizado el presidente de la entidad colegial provincial, para llevar a cabo las pruebas. "Cada farmacia tiene su ritmo de trabajo", ha matizado.

"A partir de ahí vamos surtiendo", ha añadido Santiago Leyes Vence, para asegurar que "la Consellería (de Sanidade) ofrece los necesarios" para llevar a cabo este cribado.

Preguntado por las críticas de sindicatos y colegios médicos de que se lleven a cabo estos test en farmacias, Leyes Vence ha puntualizado que se trata "de una colaboración con la Consellería" (de Sanidade). "Nuestra función es el cribado", ha insistido, para recordar que en caso de detectarse un positivo "se deriva".

El presidente de los farmacéuticos de Ourense ha reiterado su llamamiento a la "calma" y que "dejen de pasar unos días" porque "las farmacias tienen que establecer una cita". "A lo largo de la semana se irá trabajando de manera progresiva. No van a perder cita", ha concluido.