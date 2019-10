Familias de represaliados ven "indecente" unha festa de Samaín na illa de San Simón

Familiares de represaliados e presos que foron encarcerados e fusilados na Illa de San Simón (que pertence ao Concello de Redondela e atópase na zona máis interior da ría de Vigo) tacharon de "indecente e insultante banalización do mal" a festa que unha navieira organizou neste espazo con motivo do Samaín o vindeiro xoves, e que foi autorizada pola Xunta de Galicia.

Nunha rolda de prensa, á que acudiron familiares e outros representantes de asociacións pola memoria histórica, a actriz Mónica Camaño leu un fragmento dunha carta escrita por un deses presos, José Mejuto, e enviada desde Arxentina pola súa neta: "Cando sexades maiores e fagades unha visita a esta illa, non como eu a fixen, á forza e coas mans atadas, senón en plena liberdade, lembrade que alí estivo o voso pai. Que cada recuncho da illa é un recordo meu".

Algúns dos descendentes deses presos, que este martes participaron no acto, lembraron que San Simón, declarada Ben de Interese Cultural, foi "un lugar de tortura", no que houbo "sufrimento, dor e terror". Por iso, rexeitaron que se converta nun espazo para "unha frívola festa", o que supón "unha profanación dun espazo simbólico de memoria democrática" e pedíronlle á Xunta que "prohiba" dita festa.

Os familiares dos presos e represaliados pídenlle á Xunta que prohiba a festa

Entre os asistentes, Carlos Casal, veciño de Moaña, lembrou que o seu avó e o seu tío estiveron presos na illa e, na súa opinión, permitir a celebración do Samaín alí é "mostra da escasa calidade democrática do país".

Na mesma liña, a presidenta da Asociación pola Memoria Histórica de Marín, Enriqueta Otero, filla dun deses presos (Eduardo Otero Molas), esixiu "respecto para todos aqueles que deixaron na illa o mellor da súa vida".

"ILLA DA MEMORIA". Os familiares e os colectivos pola memoria lamentaron que, nos últimos anos, San Simón converteuse "nun parque de atraccións explotado por empresas privadas para facer negocio". "Un espazo onde teñen cabida todo tipo de actividades menos, xustamente, as de memoria histórica", incidiron.

En todo caso, segundo sinalaron, "máis aló do que ocorra o xoves", seguirán "traballando para conseguir a denominación de San Simón como Illa da Memoria", e para que conte cunha programación de carácter público centrada na memoria histórica democrática, cun plan de usos do espazo que "evite actividades que sexan ofensivas para as vítimas do franquismo e as súas familias".