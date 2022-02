"El mejor homenaje al Villa de Pitanxo es buscarlos (a los desaparecidos) en el fondo del mar". Con esa premisa se presentó este lunes María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del buque, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, coincidiendo con el día de luto oficial declarado en España por las víctimas del naufragio del arrastrero marinense.

Una vez más, familiares y allegados exigieron respuestas. Respuestas que le asegurasen que más tarde o más temprano podrían enterrar a sus seres queridos, todavía perdidos en aguas de Terranova, a donde estos días los barcos pesqueros han regresado para faenar. No por mucho tiempo. Las previsiones apuntan a que en la noche del miércoles entrará un nuevo temporal que pone en jaque las ansiadas operaciones de búsqueda que los familiares exigen que se retomen.

"Dicen desde Canadá que hace mal tiempo, pero marineros que están en Terranova, con los que tenemos contacto, nos dicen que están faenando con normalidad", explica Carolina Alcántara, una peruana afincada en Marín cuyo marido, Jonathan Calderón, continúa desaparecido. Es por ese motivo que los familiares imploran que la búsqueda se reanude ya. "Estamos en tiempo de descuento. Estos días (por el lunes y este martes) son cruciales para reanudar la búsqueda", anotó De Pazo tras una reunión con la subdelegada que resultó "demoledora".

Durante la reunión, los familiares presentaron una carta que entregaron también en su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la medianoche de este martes, antes de la llegada del avión con los fallecidos y supervivientes. "En ella pedimos que el presidente haga efectivo ese supuesto compromiso de reanudación y hable con Salvamento Marítimo", puntualizó De Pazo, que confesó que "no me voy a reunir más con la subdelegada del Gobierno. Es perder el tiempo".

Los familiares también criticaron que Sánchez atrasase su reunión, argumentando la decisión en el retraso de la llegada del avión. "Ahí también se retrata la importancia y la urgencia a lo que le teníamos que comunicar los familiares de los desaparecidos", critican.

Ya en la reunión, el jefe del Ejecutivo se comprometió a "trabajar" en la lista de reivindicaciones de los familiares, quienes darán un "voto de confianza" al Gobierno pero advierten de que estarán "vigilantes".

El lunes todos los afectados por la tragedia también se reunieron por primera vez de manera oficial desde el suceso con la armadora, Pesquerías Nores. La compañía les comunicó que se implicarían con la demanda de las familias en relación a retomar la búsqueda.

Velatorios. "Un día especialmente duro para las familias"

Allegados de Edemon Okutu, este lunes ante la Autoridad Portuaria de Marín. JAVIER CERVERA-MERCADILLO Algunos de los familiares de los marineros del Villa de Pitanxo se acercarán este martes al Parlamento de Galicia.



Al final del pleno, algunos de ellos realizarán declaraciones ante los medios, aunque María José de Pazo explica que "no acudirán todos" los allegados porque "hoy es un día especialmente duro para las familias".



Y es que este martes, cuando se cumple una semana desde el trágico naufragio del pesquero en aguas de Terranova, está prevista la celebración de los velatorios de algunos de los fallecidos que llegaron a medianoche a Santiago.



Uno de los ejemplos es el de Fernando Santomé, el cocinero buenense del Villa de Pitanxo, quien será enterrado a las 18.00 horas en el cementerio de Beluso. Algunos de los familiares de los marineros del Villa de Pitanxo se acercarán este martes al Parlamento de Galicia.Al final del pleno, algunos de ellos realizarán declaraciones ante los medios, aunque María José de Pazo explica que "no acudirán todos" los allegados porque "hoy es unpara las familias".Y es que este martes, cuando se cumple una semana desde el trágico naufragio del pesquero en aguas de Terranova, está prevista la celebración de losque llegaron a medianoche a Santiago.Uno de los ejemplos es el de, el cocinero buenense del Villa de Pitanxo, quien seráen el cementerio de Beluso.

Carolina Alcántara. Mujer de Jonathan Calderón

"Es mentira que ahora en Canadá haga mal tiempo"

La peruana afincada en Marín Carolina Alcántara, que hasta ahora no había querido presentarse ante los medios, exigió a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra "la verdad".

Este lunes, la peruana se puso en contacto con un allegado que faena también en un buque en aguas de Terranova: "Me dijo que estaban faenando y desde Canadá siguen respondiendo que hace mal tiempo y eso es mentira. Sí que es cierto que el miércoles saldrán de la zona porque vendrá un temporal".

El enfado de Carolina se incrementó al salir sin nuevas respuestas y soluciones de la reunión con la subdelegada, Maica Larriba. "Hoy ha sido la gota que colma el vaso para todos los que hemos venido hasta aquí. Hemos salido de nuevo sin respuestas", explicó la peruana, que exclamó que "basta de mentiras", ya que "tenemos todo lo relacionado con la meteorología, comparecencias... Llevamos desde el viernes sin recibir una respuesta sobre nuestras peticiones".

Julio Torres. Allegado de Samuel Kwesi

"Ya han tomado una decisión sobre la búsqueda; es la de no ir"

"Creemos que la razón (sobre no haber reanudado todavía la búsqueda de los cadáveres) es porque si no hubiese ya una decisión tomada de seguir buscando, es muy dificil de entender que no lo hagan", expresó el lunes al salir de la reunión con la subdelegada Julio Torres, pastor de la Iglesia Evangélica de Marín y allegado del superviviente Samuel Kwesi.

El religioso fue contundente al decir que "ya tomaron la decisión y es la del no", ya que según él, "son aguas internacionales y España no tiene que pedir nada a Canadá para mandar medios hasta allí".

Torres puntualizó que si el gobierno "estuviese dispuesto" a retomar la búsqueda, "en una hora podría estar reactivada la búsqueda y las familias no tendrían que ir llorando puerta tras puerta". Por ese motivo, pidió que el gobierno "se atreva a decir que no van a ir a buscar" o por su parte que sí van a hacerlo finalmente. "La bandera en este caso está debajo del agua y el país tiene que estar ahí, no solo los políticos", dijo.