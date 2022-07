Familiares de las víctimas del Pitanxo piden "amparo" en Bruselas

Familiares de víctimas del pesquero Villa de Pitanxo, que naufragó el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de Terranova (Canadá), se han reunido este jueves con diferentes representantes políticos en Bruselas, donde han pedido el "amparo" de las instituciones europeas para que el Gobierno investigue lo ocurrido, cuando se cumplen ya cinco meses del trágico suceso.

Así, dos representantes de las familias, María José de Pazo y Carolina Arévalo, han mantenido varios encuentros a lo largo de esta jornada con la presidenta de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, Dolors Montserrat; con los eurodiputados del Partido Popular y del BNG, Francisco Millán y Ana Miranda, respectivamente, así como con la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos) y con representantes del PNV.

Por su parte, tal como han informado las familias a la salida de las reuniones, no se han podido entrevistar ni con los eurodiputados socialistas ni con los del grupo de Podemos. Los primeros les han informado de que no podrían estar este jueves con ellos, mientras que los segundos no han contestado a su petición.

PETICIONES. "Hemos venido para decir de viva voz lo que ha pasado desde el día 15 de febrero hasta ahora, cuando mañana se cumplen 5 meses", ha reivindicado María José de Pazo, quien ejerce de portavoz de las familias.

Carolina Arévalo y María José de Pazo, con Dolors Montserrat.DP

Según ella, han querido dejar claro en Europa que el Gobierno español "no se puede escudar más" en esperar a que sea un juez el que solicite que se baje al pecio para investigar lo ocurrido. Tal como ha subrayado, la legislación actual dice que el Ejecutivo tiene la obligación de "investigar y obtener pruebas".

"El tiempo se acaba, que lo decidan ya de una vez", ha añadido De Pazo, en el contexto de que las familias llevan meses solicitando que se baje al barco hundido en los meses de verano, única fecha que el clima canadiense permite hacerlo.

MÁS INFORMACIÓN. Las familias de los fallecidos también han solicitado su "derecho a la información" ya que se han quejado de que el Gobierno de Pedro Sánchez "no les da información alguna", pese a las reiteradas solicitudes.

Asimismo, han destacado la amabilidad, el apoyo y la empatía de los grupos que los han recibido y han celebrado que las reuniones han sido "muy productivas".

En este sentido, la portavoz en Europa del BNG, Ana Miranda, ha mostrado su apoyo este jueves a las familias de las víctimas del Pitanxo. "Desde el Bloque pensamos que es incomprensible e injusto que las familias solo encuentren trabas para conocer lo ocurrido durante el naufragio por lo que es lógico que recurran a todas las vías para alcanzarlo", ha destacado.

En la misma línea ha hablado Maite Pagazaurtundúa, quien ha asegurado que las cuestiones que reclaman las familias son "de absoluta justicia", por lo que ha augurado que seguro que la Comisión de Peticiones de la UE estimará su petición. "Los plazos corren y hay que actuar con rapidez", ha sentenciado.