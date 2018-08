"Meu curmán sentiuse indisposto; intentou vomitar e, por un problema respiratorio, non foi capaz e morreu afogado, atragoado co seu propio vómito". La situación que describe el estradense Manuel Pereira ocurrió el pasado sábado por la tarde en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada mientras su pariente, José Manuel Brey Brea, de 64 años, esperaba a que regresasen de una urgencia la única médica y la enfermera que esa jornada atendían un servicio "no que debería haber dous médicos e dous enfermeiros", apunta.

El fallecido vivía en Avilés y disfrutaba de unas vacaciones con su familia en la parroquia de Vinseiro, de donde era natural. "Había dous días que vomitara bastante, pero logo pasoulle e o sábado foi coa súa muller e con miña nai a urxencias porque tiña febre", relata Pereira. Testigos presenciales aseguran que la falta de efectivos médicos en el PAC se produjo desde alrededor de las cinco de la tarde hasta casi las 19.30 horas.

Según Pereira, la administrativa que atendía la recepción era el único personal que había en ese momento en el centro. "Intentaron poñerse en contacto co 061, pero pedían que se puxese meu primo. Foi todo un descontrol, un cúmulo de circunstancias". Una auxiliar de enfermería que se encontraba en el lugar como paciente "intentou axudar, pero non puido facer nada". También dice que colaboraron agentes de la Guardia Civil "que estaban alí por outro tema", aunque sin éxito, y el sexagenario acabó falleciendo en el espacio entre la sala de espera y la recepción.

La víctima tenía párkinson, enfermedad por la que estaba jubilado, y un grado de visión bastante reducido. "Con párkinson levaba moito tempo, esa non foi a causa da morte", afirma Pereira. "Os fillos e a muller decidirán que facer, pero eu animareinos a que emprendan accións xudiciais contra o Sergas para que se depuren responsabilidades a nivel xudicial e político, se corresponde, e que se tomen as medidas necesarias para que isto non volva acontecer", dice el familiar, quien anuncia que también elevará una queja ante la Valedora do Pobo.

El Sergas trasladó sus condolencias a la familia y se puso "á súa disposición para o que precise". Según argumenta, en el momento en el que la víctima sufrió la indisposición el personal sanitario regresaba de realizar una intervención "urxente e grave" en un domicilio, cuyo paciente fue trasladado al hospital de Santiago. Indica que el personal de Servizos Xerais que estaba en el centro contactó con el 061, que comunicó que la médica y la enfermera del PAC llegarían "nuns minutos".

Apunta que el hombre sufrió "un esvaecemento"y que, efectivamente, fue atendido por personal de enfermería que estaba en la sala de espera como paciente. "Aos dez minutos chegan os profesionais sanitarios do PAC, que continúan coas manobras de RCP avanzada, pero lamentablemente non conseguen salvarlle a vida".