La familia Franco dice que el Pazo de Meirás no está en venta, de momento

Tras la revuelo inicial por la noticia que daba a conocer este viernes Ok Diario, de que la familia Franco ponía a la venta el Pazo de Meirás por unos ocho millones de euros, ese mismo día dos miembros del clan se pusieron en contacto con sendos periódicos para desmentir la noticia.

Francis Franco, hijo de Carmen Franco Polo —fallecida el pasado mes de diciembre—, se dirigió este viernes a una periodista del ABC para aclarar que la residencia veraniega de la familia del dictador no está a la venta, aunque "lo estará", cuenta el diaro madrileño.

El nieto de Francisco Franco aclaraba que una gran parte de la familia está de acuerdo en ponerlo a la venta, pero que todavía no se ha colgado el cartel.

En declaraciones a La Otra Crónica, de El Mundo, Jaime Martínez-Bordiú, hermano de Francis también niega la venta de la propiedad. Asegura que la familia todavía acaban de "abrir el testamento (de su madre)" y aún no hemos repartido nada. No sé si alguno de mis hermanos piensa en venderlo, pero no lo hemos hablado", recogía la publicación.