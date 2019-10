El abogado de la familia Quer dice que el retraso del juicio es un "inconveniente"

El abogado de la familia de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, ha admitido este lunes que el aplazamiento del juicio supone "realmente, para todos, un inconveniente" y para los padres de la víctima todavía más "porque llevan sufriendo años".



A su salida del juzgado después de participar en la infructuosa jornada de constitución del jurado popular, que este lunes no ha podido formalizarse, por lo que ha habido un aplazamiento de la vista hasta el 11 de noviembre, el letrado ha señalado a la prensa que esta demora supone un "trastorno para todo el sistema" porque ya es "hora de hacerle justicia a Diana Quer, que es lo que nosotros queríamos".



Con todo, el abogado entiende la suspensión de la vista, puesto que no se pudo llegar al número mínimo de personas para designar al jurado conforme a la ley.



Pérez Lama, que ya hablado con los padres de Diana Quer -Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel-, ha explicado a los medios de comunicación que ellos entienden que "la ley es la ley, y es igual para todos", por lo que no están molestos aunque sí "un poco cansados", ha apuntado.



"Pero todos estamos en la misma batalla y el día once volveremos", ha remarcado finalmente.

Antes de su entrada en el juzgado, el letrado admitió que la "credibilidad" del único acusado por el crimen de la joven, José Enrique Abuín Gey alias el Chicle, "no es mucha" y, por ello, la parte fundamental del juicio será a su juicio la intervención de "los forenses" que, confían, ayude a probar que hubo móvil sexual.

Por ello, para el letrado la "cuestión fundamental y vital" se desvelará durante las jornadas en las que declaren los médicos forenses ya que con sus declaraciones se podrá dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden Fiscalía y acusación particular.