A cuenta gotas, con desesperación y conscientes de que la espera podría ser eterna. Así se acercaron este martes hasta la sede de Grupo Nores, empresa armadora del Villa de Pitanxo situada en la calle Concepción Arenal de la localidad marinense, familiares y amigos de los tripulantes desaparecidos tras el naufragio del buque, que al cierre de esta edición dejaba diez muertos y 11 desaparecidos.

La mayoría de los familiares volvieron a sus casas tal y como llegaron: sin información y con la angustia. Y es que la empresa a penas les confirmaba datos o algún tipo de noticio sobre el paradero de los tripulantes. Ni siquiera sobre los supervivientes del naufragio.

Fue el caso de la sobrina de Martín Quino, unos de los tripulantes peruanos del barco que llevaba más de 20 trabajando para la compañía. "En dos o tres días nos darán más información, pero de momento no sabemos nada", expresó la mujer, capaz de guardar la compostura. Precisamente eso es lo que les hizo falta a todas las personas que cruzaron las puertas de Grupo Nores este martes, sin saber exactamente cual sería la noticia que les darían desde la empresa.

Pero la compostura que fueron capaces de mantener los más allegados a los desaparecidos, le faltó a los vecinos de Marín, ya que la noticia corrió como la pólvora por la localidad. "A todos se nos acuerdan personas que trabajan en el mar y todos conocemos a alguien que iba en ese barco, en mayor o menos medida", cuenta una marinense, incapaz de contener las lágrimas. También algunos residentes de la zona, algunos de ellos con experiencia en el mar, no sabían que expresar ante tal noticia.

Por la calle, el sentimiento era el mismo. Seriedad y tristeza. De hecho, muchos marinenses se acercaron hasta Concepción Arenal para enterarse de primera mano de lo sucedido, ya que el despliegue de medios llamaba la atención de viandantes y residentes. En lugar también se personó una patrulla de la Policía Local y otra de la Policía Nacional para dar apoyo.

Entre la preocupación de los vecinos, los familiares y amigos de los marineros del Villa de Pitanxo continuaban acercándose hasta la sede de la empresa. Lo hicieron también algunos amigos y compañeros de Miguel Ángel Lumbres, que tampoco fueron capaces de conocer más detalles sobre lo sucedido, ya que "hemos venido hasta aquí y no nos dicen nada".

COMUNIDAD GHANESA. Miembros de la comunidad ghanesa, muy presente en el sector pesquero de la localidad, no dudó en acercarse hasta Grupo Nores para conocer más información de sus "hermanos". A pesar de que la mayoría se encontraron por el camino en su llegada a Marín, entre ellos ya se consideran como de la familia.

Uno de los primeros en llegar pasadas las 15.00 horas de la tarde a la sede de la compañía pesquera relató que se había enterado de la noticia a través de la televisión. "Tengo cuatro amigos en el barco y no sabemos nada y estoy muy preocupado por lo que ha pasado", expresó. Dos de ellos son Samuel y Michael, ambos veteranos en la mar. Por ellos también se acercaron a preguntar feligreses de la Iglesia Evangélica de Marín, a la que acudían habitualmente los marineros, también muy afectados por la noticia, entre ellos el pastor, que no pudo contener su evidente y visible tristeza.

En el buque también viajaban varios marinenses, entre ellos el padre de la exconcejala de Cultura de la localidad, María José de Pazo, Francisco de Pazo, jefe de máquinas del Villa de Pitanxo. De Pazo, que también es armadora, no se encontraba en Marín en el momento de recibir la noticia. Conmocionada puntualizó que se encontraba regresando a la localidad marinense, ya que estaba fuera.

Jon Okutu | Tío de Edemon Okutu

"Nos invadió la tristeza cuando nos enteramos"

Jon Okutu, tío de Edemon Okutu, otro de los ghaneses que iba a bordo del buque, se desplazó hasta Marín en cuanto de entero de la noticia. Residente en Vigo, expresó que "nos invadió la tristeza en cuanto nos enteramos de la noticia". Jon, además de acudir a la empresa a pedir información, se dirigió a la casa de la madre de Edemon. Poco después, Jon volvió acompañado de ello y también de la madre del tripulante y de sus hermanos, uno de ellos el atleta marinense Jean Marie Okutu

También hasta el lugar se acercaron amigos de Edemon, que no pudieron ocultar su preocupación. "No sabemos nada y no nos dicen nada", dijeron mientras en sus móviles buscaban una fotografía del marinero.

Elizabeth Calderón | Tía de Jonathan Calderón

"Es una tragedia. Solo nos queda rezar"

Elizabeth Calderón fue las primeras en llegar a Grupo Nores tras enterarse del suceso. Sin todavía creerselo y sin a penas palabras para describir lo que en ese momento sentía, expresó que "solo nos queda rezar". Tal y como llegó allí, se marchó. "No sabemos nada, esto es una auténtica tragedia". Elizabeth estaba en contacto con la mujer de Jonathan, que se econtraba de viaje, y decidió regresar a Marín en cuanto se enteró de la noticia.

Carlos Ordóñez | Tío de William Arévalo Pérez

"No sabemos si están vivos o muertos"

La incertidumbre fue el sentimiento común de todos los que se desplazaron hasta las instalaciones de la empresa armadora. Carlos Ordóñez, tío de William Arévalo Pérez, de Perú, pero afincado en Marín, fue contundente al lamentar que "no sabemos si están vivos o muertos".

Ordóñez criticó la poca información que estaban recibiendo. "Para nosotros sería una ventaja que nos dijesen los nombres, porque te ibas haciendo la idea". Además, el tío de William, también marinero, contó que uno de sus compañeros, que se encuentra ahora en una marea, tenía a su hijo a bordo del Villa de Pitanxo y que desconocía de lo que había pasado.

La noche posiblemente se haya hecho más larga de lo habitual para todos los allegados y familiares que todavía desconocen en paradero de sus seres queridos. Pero por delante todavía quedan días de incertidumbre y de, sobre todo, mucho dolor.

La tripulación | Españoles, peruanos, ghaneses... De la juventud a la edad de la jubilación

La tripulación del Villa de Pitanxo estaba compuesta por 16 personas con DNI español, de las que diez son nacidas en España y el resto nacionalizadas, provenientes de Perú y de Ghana. Tienen edades muy diversas, desde poco más de veinte hasta la de la jubilación.

Los ocho marineros extranjeros son originarios de esos dos países, cinco del latinoamericano y tres del africano. En cuanto a los diez españoles de nacimiento, tres proceden de Marín, otros tres de Cangas, y los restantes son de Moaña, Bueu, Huelva y Canarias, este último un observador del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Se trata de Manuel Navarro, un biólogo de 33 años nacido en Gran Canaria y formado en la Universidad de La Laguna, según adelantó el periódico Diario de Avisos. Se encontraba en el pesquero como observador del Instituto Español de Oceanografía (IEO). Al cierre de esta edición solo se conocían las identidades de dos de los tres supervivientes, tío y sobrino y originarios de Cangas do Morrazo.

SUPERVIVIENTES. Uno de ellos es Juan Padín Costas, de poco más de 50 años y vecino de la parroquia de Hío. Casado y con dos hijos, tiene una amplia experiencia como marinero, pues dedicó su vida a esta profesión. Era veterano en los caladeros de Canadá y antes de trabajar con la armadora de Nores lo hizo con la Pereira. En los últimos años había destinado el fruto de su duro trabajo en la mar en un gran proyecto turístico: una casa rural en Cabo Home, O Facho.

Su sobrino es Eduardo Rial Padín, nacido en 1980 en Aldán, y también con una amplia experiencia y que ejercía como capitán. Además del tercer superviviente, entre los demás tripulantes se encuentran los fallecidos y los desaparecidos.

En el Villa de Pitanxo se encontraba en el momento del naufragio el tercer cangués, quien responde al nombre de Raúl Santiago González, en la veintena, miembro de una familia de marineros, que iba en el barco como alumno en prácticas.

De Marín proceden Pedro Herrera Couso (29), casado en 2016 y que había sido padre recientemente, y Ricardo Arias García, en la cuarentena y natural de Loira, y Francisco de Pazo, ya en edad de jubilarse.

El mayor del grupo es el jefe de máquinas y muy conocido en la villa marinense, pues además de armador y trabajador del mar es el padre de María José de Pazo, exconcejala del mismo municipio y también armadora. Fernando González Martínez, en la cincuentena, es vecino de Moaña. Aunque experto marinero, esta era, al parecer, su primera vez trabajando en Terranova. Padre de dos hijos y con experiencia también en pesca de bajura y artesanal, ya le quedaba poco para jubilarse. Aunque nacidos al otro lado del Atlántico, los marineros de origen peruano tienen un gran arraigo con Galicia. Es el caso de Rogelio Franco Damazo, de 56 años, y vecino de Pontevedra. En su país natal residen sus tres hijos, veinteañeros, su madre y otros familiares que ayer esperaban noticias sobre su paradero. Trabajó muchos años en el mar y le faltaba poco para jubilarse.

William Arévalo Pérez, de 37 años, está casado y tiene dos hijos (una niña de once años y uno niño de cuatro); es natural de Perú, pero llevaba dos décadas en Marín.

Del mismo país procede Martín Quino, afincado en Vigo y con 25 años de experiencia como marinero. Media vida trabajando el mar lleva también Jonathan Calderón, de 39 años, y padre de dos hijos de cuatro y diez años.

Entre los marineros originarios de Ghana pero afincados en Marín figuran Edemon Okutu, en la cuarentena; Samuel Kwesi, treintañero, que dejó cinco hijos en su África natal, o Michael, cuya mujer e hijos están en Ghana.

En Cambados está asentado desde hace más de diez años Miguel Lumbres Lumpra (52 años), nacido en Perú, casado y padre de dos hijos. En el barco trabajaban también un primer oficial natural de la provincia de Huelva, del que no trascendieron más datos.