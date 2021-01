Coté acepta seis anos de cárcere por intrusismo, lesións, falsidade documental e estafa

O falso médico ferrolán José Manuel López Pérez, coñecido como Coté, aceptou na Audiencia Provincial da Coruña unha pena de seis anos de cárcere e 3,3 millóns de indemnización para 134 afectados polos delitos de intrusismo, lesións, falsidade documental e estafa.

Cun "dacordo, señoría", o home ratificou o pacto ante a xuíza, nunha sala na que estiveron presentes varias das vítimas. A Fiscalía, as acusacións –que representaban a afectados, a través dunha asociación e de maneira particular, colexios profesionais de médicos e fisioterapeutas e a Xunta– e as defensas, tanto do home como da súa muller, selaron a negociación que iniciaron en decembro.

A xuíza recolleu a conformidade de todas as partes e a negativa a presentar recurso sobre a sentenza, que resumiu de viva voz. O pacto contempla que o acusado non responderá o delito de homicidio por imprudencia que pedía a Fiscalía e rebáixanse a seis os 338 anos de cárcere solicitados inicialmente.

O fallo establece polo delito de intrusismo seis meses de prisión e inhabilitación especial para exercicio da profesión; tres anos e tres meses por estafa "agravada e continuada" e 21 meses por delito de falsificación con seis meses de multa. Polas lesións agravadas con imprudencia grave a unha muller fíxanse seis meses e unha multa por outro tres delitos de lesións simples.

A muller de Coté viu reducida a pena de tres a un ano de prisión, por cómplice de estafa. A ambos, lembrou a xuíza, aplícanselles as atenuantes de dilacións indebidas e de reparación do dano causado e a el, a agravante de reincidencia por intrusismo. Na actualidade, López Pérez xa cumpre a pena de catro anos de prisión por un xuízo similar en Castelló.

SATISFACCIÓN

A portavoz da Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario, Esther Fontán, asegurou, despois da vista, que as vítimas están "contentas" pero "non satisfeitas". Acompañada doutro cinco afectados, valorou que "non hai satisfacción máis grande que ouvir da súa boca a autoculpabilidad e de velo saír de cara ao cárcere".

"Pechamos o noso caso, pero non o de perseguir a todos os que xogan coa saúde das persoas porque, como estamos a ver, é o máis sacro e importante que temos", sinalou ante os medios de comunicación.

Segundo Fontán, os afectados estaban xa "esgotados e cansos" e por iso aceptaron un acordo que, engade, líbralles de "tres anos máis, entre xuízo, sentenza e recursos". Hai máis de 15 anos, dixo, que algúns membros da asociación foron tratados por Coté e por iso querían "poder pasar páxina e volver a casa sabendo que fixemos o noso traballo e que queda na memoria colectiva da xustiza e da cidadanía".

A representante da entidade advertiu de que aínda teñen "preguntas sen resposta" sobre a actuación das administracións que, denunciou, "non cumpriron a orde de peche do Tribunal Superior da clínica en 2002". "Aforrámonos dor e perdas", lamentou.

O avogado de López Pérez expuxo, en declaracións á prensa, que o home asume a condena "con resignación" e que pedirá "o máis axiña posible" o terceiro grao. Sobre o acordo, insistiu en que "é un recoñecemento da validez dos títulos estranxeiros" coa excepción de que, dixo, "non estaban homologados en España".