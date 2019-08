Fallece una vecina de As Pontes al caerle encima una rama cuando paseaba por Cabanas

Una vecina de As Pontes falleció este miércoles en Cabanas al caerle encima la rama de un árbol en el Paseo da Magdalena. Pese a los esfuerzos de los efectivos sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar su vida, según el 112. Las fuerzas del orden investigan lo sucedido.

El suceso aconteció en torno a las 19.50 horas de este miércoles en un entorno natural conformado por la playa y el pinar homónimos que es frecuentado cada verano por un importante grupo de turistas. De hecho, la localidad es uno de los principales núcleos turísticos de la comarca de Ferrol.

Una rama de un pino se habría precipitado sobre el vial, impactando contra la mujer, que fue auxiliada en primera instancia por los socorristas del arenal aledaño y por médicos que se encontraban en la zona. Pese al apoyo de sendas ambulancias, no fue posible la reanimación de la víctima.

El consistorio ha detallado que se está a la espera de la autorización judicial para el levantamiento del cadáver de la mujer, que habría perdido una importante cantidad de sangre tras el golpe.

La Guardia Civil ha asumido la investigación sobre el incidente, ha añadido el gobierno local.

En todo caso, las mismas fuentes han descartado que se trate de un ejemplar dañado y han indicado que fue podado en fechas recientes.

#AXEGAInforma do falecemento dunha muller ao ser golpeada pola rama dunha árbore no paseo da Magdalena, en Cabanas. Pese aos esforzos, os servizos sanitarios nada puideron facer por salvarlle a vida. As forzas da orden tratan de recadar toda a información ao redor do suceso. pic.twitter.com/7TuU0GuJpZ