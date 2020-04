Fallece el jefe de los Bomberos de Arzúa por causas naturales en un servicio

El jefe del parque de Bomberos de Arzúa, Bruno García, falleció este miércoles por causas naturales cuando regresaba de realizar tareas de desinfección en las cercanías de la prisión de Teixeiro en el marco de los trabajos de prevención contra el coronavirus.

La Diputación de A Coruña lamenta, en un comunicado, la muerte de este bombero, perteneciente al Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, que estuvo en activo 17 años y fue uno de los impulsores de la Asociación Profesional de Técnicos Bomberos (APTB) de Galicia.

Compañeros bomberos y de otros cuerpos expresaron a través de las redes sus muestras de pesar por la muerte de García.

O noso cariño e pésame ao persoal, familia e amigxs do noso compañeiro do parque de Bombeiros #Arzúa falecido hoxe. Que a terra che sexa leve. DEP. pic.twitter.com/eVrBVycUCT

También el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, ha mostrado, en nombre de toda la corporación provincial, sus condolencias y ha enviado un mensaje de ánimo y fuerza a su familia, amigos y compañeros del consorcio. "Era un hombre muy querido entre los bomberos", subrayó, y agradeció el "compromiso y esfuerzo" que demostró a lo largo de su carrera.

También la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) ha transmitido, a través de las redes sociales, sus "más profundas condolencias" a los familiares y compañeros de Bruno García.

A #AXEGA quere transmitir as súas máis profundas condolencias aos familiares e compañeiros do sarxento do Parque de Bombeiros de Arzúa, falecido por causas naturais mentres se atopaba de servizo en Curtis. En activo durante 17 anos, foi un dos impulsores da @AptbGalicia. pic.twitter.com/yOFGHczNC8