Fallece el monfortino exalcalde de A Coruña José Manuel Liaño Flores

El exalcalde de A Coruña José Manuel Liaño Flores ha fallecido, motivo por el que el Concello herculino ha mostrado su más "hondo pesar".

La alcaldesa, Inés Rey, trasladó, coincidiendo con la sesión plenaria de este jueves, el pésame a la familia y amigos en nombre de toda la Corporación.

Liaño Flores forma parte da historia da nosa cidade como alcalde centenario. De xeito máis persoal era compañeiro de profesión no colexio de avogados. Recibimos a nova do seu pasamento no pleno. No meu nome, no da Corporación e no da cidade, traslado as condolencias á familia

