Sete falecidos en hospitais e seis en residencias elevan a 360 as vítimas con covid-19 en Galicia

O falecemento nas últimas horas de sete persoas con coronavirus en hospitais galegos, todas elas con patoloxías previas, e outras seis en residencias da terceira idade eleva a un total de 360 as vítimas totais da pandemia do covid-19 en Galicia.

Segundo informa a Consellería de Sanidade, o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) acumulou tres destas novas mortes. En concreto, trátase dunha muller de 73 anos e dous homes de 87 e 88, respectivamente.

Ademais, faleceu un home de 79 anos ingresado no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), outro de 84 no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), un home de 80 anos ingresado no Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) e outro de 87 no Hospital da Mariña, en Burela (Lugo).

O cómputo de vítimas en hospitais sitúase, así, en 281 desde o inicio da pandemia. Deles, 82 producíronse na área sanitaria da Coruña, 58 na de Vigo, 54 en Ourense, 38 en Santiago, 18 en Ferrol, 19 en Lugo e 12 falecidos na de Pontevedra.

MORTOS EN RESIDENCIAS. En canto ás residencias, o último parte de Sanidade recolle que ao longo do sábado producíronse no interior destes centros un total de seis mortes de usuarios con covid-19, que elevan a 79 o cómputo total dos xeriátricos.

Trátase de dous residentes de Nuestra Señora de la Esperanza, en Ourense; un do centro DomusVi Matogrande da Coruña; outro na DomusVi San Lázaro de Santiago; un na residencia As Fragas, en Pontedeume (A Coruña); e outro no Divino Maestro de Ourense.

Desde que se iniciou a alerta pola pandemia, morreron 18 maiores no centro DomusVi de San Lázaro, 15 no DomusVi de Cangas, un Nuestra Señora de Fátima (Barco de Valdeorras), outros 16 na residencia Nuestra Señora de la Esperanza, 9 na DomusVi do barrio vigués de Barreiro, e dous na residencia Moledo (Vigo).

Tamén se produciron 6 en El Portazgo (A Coruña), un no Fogar Bellolar, outro na residencia de Castro Caldelas, un máis en Remanso Claudina-Somoza (A Coruña), dous na DomusVi Matogrande (A Coruña), un na Caser A Zapateira (Culleredo), un en San Carlos de Celanova, dous na residencia Divino Maestro (Ourense), un na residencia San Pedro de Crecente, un en As Fragas de Pontedeume, un na residencia de Bande.



Do total de 360 falecidos pola pandemia, polo menos 154 son mortes vinculadas con centros residenciais. É dicir, se 79 faleceron nas propias residencias, outras 75 acodes usuarias destes centros fixérono en hospitais ou nas chamadas residencias integradas.