Xornada negra nas estradas con tres mortos en dous accidentes en Brión e Ames

Xornada negra nas estradas galegas con tres falecidos en dous accidentes de tráfico. O primeiro deles ocorreu ao colidir dous turismos no municipio coruñés de Brión. Unha persoa faleceu e outras dúas resultaron feridas graves. No segundo foron dúas as vítimas mortais —da mesma familia segundo indicou Protección Civil de Ames— e tres os supervivintes que precisaron ser rescatados. "Foi necesario o uso de material de excarceración para liberar a dous dos feridos do interior dun vehículo", explicou o 112.

O primeiro accidente ocorreu sobre as 12.00 horas, cando os vehículos circulaban á altura do punto quilométrico 12 da AC-543, nos Ánxeles. O 112 recibiu a chamada dun particular, para pedir axuda. Foron avisados a 061, a Garda Civil de Tráfico, os Bombeiros do Xallas e os membros do GES de Brión. Tamén foron informados a Policía Local e os efectivos de Protección Civil.

Debido á gravidade da situación, un helicóptero medicalizado do 061 tamén se desprazou ata o lugar, que trasladou a un dos feridos ao Clínico de Santiago. O outro foi evacuado en ambulancia.

O segundo sinistro tivo lugar pasadas as 14.00 horas na AC-544, a estrada que une Bertamiráns e Negreira. "O resultado foi tráxico xa que faleceron dúas persoas da mesma familia, e outra resultou ferida", indicaron desde Protección Civil de Ames. Ata o lugar do accidente achegáronse tamén efectivos do GES de Brión, Bombeiros de Boiro e Santa Comba, 061, Garda Civil de Tráfico e Policía Local de Ames.