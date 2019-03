Falecen 91 persoas por gripe desde o inicio da temporada, dos que 44 non estaban vacinados 

Galicia rexistrou 91 persoas falecidas con gripe –das que 55 morreron polo virus– desde o inicio da temporada. Delas 44 non estaban vacinadas.

Así o reflicte o décimo noveno informe de 'Vixilancia da gripe en Galicia' que publica o Sergas, recollido por Europa Press, no que se concreta que no que vai de temporada houbo 55 mortos por gripe e 36 falecidos máis co virus.

No documento indícase que desde o inicio da temporada e ata as 8.10 horas do xoves 21 de marzo declaráronse 1.942 ingresos dos que 1.631 xa recibiron o alta. Ademais, sinala que do total, 121 requiriron asistencia en UCI e dos 1.705 que tiñan indicada a vacina, 826 non a recibiron.

O Sergas explica no informe que, segundo os rexistros de gripe en Atención Primaria, constátase "un descenso respecto da semana anterior" e a actividade gripal sitúase "nun nivel de intensidade por baixo do limiar epidémico".

En canto ás chamadas ao 061 por gripe e infeccións respiratorias agudas (IRA), nesta semana constátase "un descenso respecto da semana anterior".

MOSTRAS. Nesta última semana analizáronse un total de 543 mostras para os virus da gripe, das que 123 resultaron positivas para o virus da gripe A e dúas para o B.

Segundo explica o Sergas no informe, os datos achegados pola vixilancia microbiolóxica, e tendo en conta os niveis provinciais da intensidade da actividade gripal, "pásase a unha difusión xeográfica local", con "intensidade basal" e "tendencia decreciente".