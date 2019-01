Falece unha persoa en Monfero esmagada por unha máquina agrícola

Unha persoa perdeu a vida este mércores tras sufrir un accidente mentres manexaba unha máquina agrícola na súa finca. A vivenda sitúase no lugar da Picheira, no concello coruñés de Monfero.

O 112 informou de que unha persoa deu a alerta arredor das 14:15 horas. A partir dese momento, activouse un operativo no que participaron os profesionais sanitarios de urxencias, os Bombeiros de Eume e a Garda Civil da localidade.

Unha vez no lugar do accidente, os equipos de salvamento confirmaron que a vítima se atopaba accesible, polo que non foi necesario o uso de material de excarceración. No entanto, non puideron facer nada por salvarlle a vida.