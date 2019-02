Falece Luis Carballo, creador do Pelegrín e de "La arruga es bella"

O publicista Luis Carballo (Xinzo de Limia, 1938), creador do famoso Pelegrín, que foi mascota do Xacobeo e do coñecido lema "La arruga es bella" de Adolfo Domínguez, faleceu este sábado na súa casa de Panxón (Vigo) a causa dunha parada cardiorrespiratoria.

Carballo foi un dos grandes artífices da expansión da moda galega no exterior polas súas creativas campañas publicitarias. Adolfo Domínguez, Florentino ou Kina Fernández foron algúns dos modistos cos que colaborou.