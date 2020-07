Falece un home nun accidente de tractor en Irixoa

Un home faleceu este mércores nun accidente de tractor rexistrado no municipio coruñés de Irixoa.

Segundo informaron a Europa Press fontes do CIAE 112-Galicia, foi un particular o que alertou pouco antes das 17.00 horas de que atopara un tractor envorcado nunha leira particular o lugar de Ambroa, en Irixoa, na estrada entre Ares e Miño.

Ata a zona desprazáronse efectivos dos Bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico e o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago, que só puido certificar a morte da vítima.