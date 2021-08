Falece un home tras caer nas proximidades do peirao de Escarabote, en Boiro

O 112 Galicia informou nas súas redes sociais do falecemento dun home tras caer nas proximidades do peirao de Escarabote, no concello de Boiro.

Pasadas as 18.00 horas da tarde deste xoves, un particular informou ao 112 de que un home escorregara e caera no lugar. Desde o 112 Galicia deuse aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, xa no punto, solicitou apoio para evacuar á persoa porque non reaccionaba.

Así, ata a zona acudiron tamén os Bombeiros de Boiro, a Garda Civil, a Policía Local e o Servizo Municipal de Protección Civil do concello. Os servizos sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida. As forzas da orde tratan de esclarecer as circunstancias do suceso.