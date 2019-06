Falece o bebé de 19 meses que caera nunha piscina en Salceda de Caselas

O bebé de 19 meses que fora ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras caer a unha piscina en Salceda de Caselas e quedar sen respiración faleceu.

O menor será trasladado arredor das 17.00 horas deste xoves ao tanatorio da localidade veciña de Salvaterra do Miño, segundo informaron fontes do servizo funerario a Europa Press.

En concreto, o accidente tivo lugar a semana pasada no lugar de Pomar de Suso, onde o bebé caeu á piscina e foi rescatado de inmediato polos seus familiares. Posteriormente, contactaron co servizo de emerxencias para alertar do ocorrido.

Ademais, practicáronse manobras de reanimación ao bebé, que foi evacuado en estado "moi grave" e "con pulso" ao centro hospitalario de Vigo no helicóptero medicalizado con base en Ourense.