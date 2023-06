Facua denuncia al Son do Camiño por impedir el acceso al festival con comida y bebida

Facua Galicia ha denunciado al festival O Son do Camiño por impedir el acceso al recinto con comida y bebida y exige a la organización, UTE Esmerarte & Old Navy, que rectifique. Asegura que de no hacerlo incurrirían en "cláusulas abusivas", "ya que su actividad principal no es la hostelería".

La asociación ha presentado la denuncia ante el Instituto Galego de Consumo. Señala que, en las condiciones de generales de compra y acceso al recinto, la organización del festival exhibe en el apartado de admisión que, "por motivos de seguridad", no permitirá entrar al recinto con "comida o bebida del exterior, salvo intolerancias o alergias con certificado médico".

Así las cosas, Facua apunta que los promotores del evento vulneran un año más el derecho que asiste a los participantes a introducir comidas y bebidas del exterior. Y advierte de que podrían incurrir en una infracción en materia de consumo.

Y es que, según la asociación, la actividad principal de la empresa promotora del festival O Son do Camiño "no es la hostelería", sino "la producción y ejecución de actividades de ocio y esparcimiento, por lo que la prohibición de consumir comidas y bebidas adquiridas fuera del recinto no es necesaria para la correcta consecución de la actividad comercializada".

Recalca además que en la página web del festival no se hace una clara alusión a la posibilidad de acceder al recinto con comida y bebida del exterior, "por lo que de prohibirse al momento de acceder se dará cuenta a las entidades competentes en materia de consumo".