Facenda di "salvagardar" Galicia da inestabilidade coas súas contas

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, defendeu que a Xunta deixa a Galicia "a salvo da inestabilidade xeral que está a sufrir España" cos seus orzamentos, que para a oposición son "os da autocomplaciencia".



Con este cruzamento de visións comezou no pleno do Parlamento o debate de totalidade das contas galegas para 2019, que ascenden a 9.850 millóns de euros e que contemplan unha baixada de impostos e agardan crear 15.000 empregos en 2019.



Xa pola tarde, e tras a votación das emendas, seguiu o relativo á coñecida como lei de acompañamento. O voto do PP, grupo maioritario, fixo que ambos os proxectos avancen na súa tramitación e tumbou todas as emendas da oposición.



Na quenda dos grupos, o portavoz de En Marea, Luís Villares, mostrou o seu rexeitamento a uns orzamentos "que seguen agrandando as fendas" da "desigualdade", nun escenario no que ve "mal repartida" a riqueza. Por iso, a formación rupturista quere incrementar en 500 millóns os recursos dispoñibles a través dun cambio da política fiscal.



O portavoz do PSdeG na Cámara autonómica, Xoaquín Fernández Leiceaga, subliñou que "é posible facer moito máis" para "reactivar" a economía. O seu grupo, de feito, propón mobilizar 402 millóns entre as distintas partidas que expón a Xunta e incrementar en 300 os ingresos, dos cales 140 virían do recurso ao déficit.



En canto ao BNG, o seu portavoz no Pazo do Hórreo, Ana Pontón, equiparou o debate con "o día da marmota", protagonizado ao seu xuízo por un Goberno "que non ten ideas nin capacidade de xestión", posto que está "paralizado". Os nacionalistas defenden unha modificación de impostos coa que se recadarían 200 millóns de euros.