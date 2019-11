Extinguido el incendio que calcinó un pequeño astillero de Pontevedra

Los servicios de emergencia han extinguido en el mediodía de este sábado el incendio en un astillero de Pontevedra, concretamente en Os Praceres –en el límite con el municipio de Marín–.

El fuego calcino una nave industrial de unos 2.000 metros cuadrados y dos barcos –Mar do rostro y Praia do esteiro–, aunque también se ha visto afectada una tercera embarcación, y no ha causado daños personales pues, cuando se originaron las llamas en la zona –donde no hay residencias–, solo se encontraba el vigilante, que no sufrió daño alguno.

Una vez extinguidas las llamas, los bomberos se concentraron en refrescar los depósitos de combustible para evitar que se reavivase el fuego.

LABORES DE EXTINCIÓN. El incendio, del que todavía se desconoce su origen, fue detectado poco después de las medianoche del viernes al sábado, según ha informado el 112 Galicia, que recibió multitud de llamadas de ciudadanos alertados por las grandes llamas y las explosiones que se registraron.

En el momento del incendio, en el astillero solo estaba en vigilante de seguridad y no ha resultado herido.

A pesar de que las llamas fueron controladas durante la madrugada, las labores de extinción se prolongaron durante varias horas porque en la zona afectada se encontraban materiales inflamables y a los depósitos de combustible que estaban dentro del astillero para su trabajo diario, dificultando así los trabajos.

Los bomberos mantuvieron controlado el fuego hasta su extinción, porque señalan que estos materiales arden a temperaturas muy elevadas y son difíciles de apagar hasta que se consumen por sí mismos.

Además, descartaron la opción de inundar los tanques de combustible ante la posibilidad de que desborden y el combustible llegue al mar.

ALARMA. El incendio movilizó a Bomberos, Policía Nacional, Local, Protección Civil y Guardia Civil, para combatir unas llamas que causaron gran alarma entre los vecinos de Pontevedra y Marín y afectaron al tráfico. Las dimensiones del fuego, por el que se escucharon explosiones, llevaron a desplazar varias dotaciones de bomberos de Pontevedra, O Morrazo, O Salnés, Ribadumia y Vigo, así como a diversos efectivos de Protección Civil de Poio –en concreto cinco voluntarios, un camión motobomba y un vehículo de intervencion–, que estuvieron ayudando en las labores de extinción durante ocho horas, y Protección Civil de Cambados. Además, se solicitó la colaboración del 061.

El fuego, que se inició en torno a la medianoche y aún no se había sofocado a primera hora de la mañana, llevó a activar el nivel 1 de emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Galicia por incendio industrial, atendiendo a la información divulgada por el 112 pasadas las dos de la madrugada.

➡️Activación do nivel 1 de emerxencia do PLATERGA por INCENDIO INDUSTRIAL no estaleiro de Placeres.



➡️Activación del nivel 1 de emergencia del PLATERGA por INCENDIO INDUSTRIAL en el astillero de Praceres. pic.twitter.com/g78ACikHTR — 112Galicia (@112Galicia) November 9, 2019

El plan prevé que se activará el nivel 1 cuando se produzca una emergencia cuyo ámbito de actuación "sea supralocal o siendo local cuando los medios locales para contenerla sean claramente insuficientes desplazándose medios ajenos de forma generalizada".

Así las cosas, se incorporó al operativo los buques Sar Gavia y Hermanos García Nodal de Salvamento Marítimo para apoyar las labores de extinción desde el mar. Además, según informó el 112, el grupo de apoyo logístico de la Axega salió con una "nodriza de gran capacidade" —25.000 litros— para abastecer a los medios de extinción que trabajaban desde tierra.

VECINOS. Los residentes en la zona escucharon explosiones en el lugar, donde el incendio provocó grandes llamas. De hecho, el fuego era visible desde el otro lado de la ría.

Varios conductores emplearon las redes sociales para advertir del riesgo tras pasar por la zona por la autovía de Marín y constatar que se estaban registrando explosiones. Pasada la una de la madrugada la Guardia Civil informaba de cortes de tráfico en la vía, PO-11 y PO-12, y de desvíos alternativos por la PO-546 con destino Pontevedra-Marín.

Guardia Civil colabora con Policía Nacional y Policía Local en el operativo de extinción de incendio que afecta al astillero de Placeres, Lourizán. Se realizan cortes de tráfico en la carretera PO-11 y PO-12 y desvíos alternativos por la PO-546 con destino Pontevedra-Marín. pic.twitter.com/vCrQMBKRuo — Plan DirectorGC Pont🇪🇸 (@PlanDirectorPon) November 9, 2019

ANTECEDENTE. Esta no es la primera vez que se registra una fuego en la zona. En 2016 ardió un barco en un astillero de Os Praceres. También ahora se baraja la hipótesis de que el incendio se haya podido iniciar en un barco que estaba en reparación. La presencia de materiales altamente inflamables habría facilitado que las llamas se extendiesen. El fuego ha causado importantes daños a tres barcos.

En 2015, un fuego declarado en una de las naves del área de servicio de Os Praceres obligó a movilizar un amplísimo operativo de emergencias y a los bomberos de la ciudad.