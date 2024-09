Los expertos llaman a alentar fusiones para crear concellos de al menos 5.000 vecinos

Siete años después de la fusión municipal que dio lugar a Cerdedo-Cotobade, la Xunta reabre el debate de las integraciones con la vista puesta en el declive demográfico que castiga particularmente al interior y con la sostenibilidad de las finanzas locales en el foco. Académicos y alcaldes —en su mayoría del PP— debatieron este jueves en Santiago las conclusiones del ‘Estudio sobre la planta local gallega’, encargado por el Gobierno gallego a la Fundación Juana de Vega, que contó con las tres universidades.

Lo que evidenció el foro es que se trata de una patata caliente pues, aunque la encuesta que incluye el informe —elaborada en base a un millar de entrevistas— apunta que el 83% de los ciudadanos serían favorables a las uniones voluntarias, las pulsiones localistas constituyen un obstáculo.

Pese a reconocer que, hoy por hoy, Galicia "non é o territorio cos concellos máis pequenos", pues de los 313 ayuntamientos, solo seis tienen menos de 500 habitantes —en la vecina Castilla y León, la más fragmentada de España con un total de 2.248 municipios, son un 80%—, los expertos llaman a anticiparse a las dinámicas poblacionales de la próxima década.

Coordinada por el presidente de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade, la propuesta de los estudiosos para incentivar la remodelación de la planta municipal e incrementar el tamaño de los concellos —hoy en Galicia el promedio es de 8.632 habitantes por municipio, por encima de los 5.821 de España y de los 1.929 de Francia— pivota sobre varios ejes. "El nudo gordiano", como lo definió el profesor de Economía Aplicada de la UVigo Alberto Vaquero, es el tamaño.

Y el estudio concluye que se deben impulsar fusiones de ayuntamientos que "superen conxuntamente os 5.000 habitantes" y con unas densidades de población de "polo menos 20 persoas por kilómetro cadrado". En este sentido, los expertos llaman a reformar la Lei de Administración Local de Galicia y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que amparan las uniones de menor rango. Vaquero explicó que, aunque estudios del Consejo de Europa establecen que "o tamaño mínimo" para que un municipio sea sostenible en términos financieros es de 8.000 habitantes, llegando a recetar incluso alcanzar los 10.000, en Galicia es "inviable".

O estudo non se fixo para fusionar obrigatoriamente a ninguén. Seguimos o camiño da voluntariedade", sostiene el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo

Las estadísticas indican que, con menos de 5.000 vecinos aumenta el gasto por persona para cubrir los servicios públicos, al tiempo que estos son menos y el ciudadano afronta "máis impostos directos, indirectos e taxas". El documento también ve acreditado que estos concellos presentan "unha clara dependencia financeira" de otras administraciones.

En la provincia de Lugo, este baremo situaría en el punto de mira a 55 de sus 67 municipios, en un listado que oscila entre los 240 vecinos de Negueira de Muñiz y los 4.262 de Cospeito. La sangría también es evidente en Ourense, donde el padrón de 82 de sus 92 municipios no llega a 5.000 almas.

Aunque el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, incidió en el foro en que "o estudo non se fixo para fusionar obrigatoriamente a ningún concello" porque la Xunta sigue "crendo no camiño da voluntariedade" y recordó que existen "moitas formas de colaboración"— como los consorcios, las mancomunidades o las agrupaciones voluntarias de municipios—, lo cierto es que la ley faculta al Gobierno gallego para iniciar de oficio procesos forzosos con aval del Parlamento. Con todo, Vaquero reconoció que los 'matrimonios' "obrigatorios non funcionan".

Con los únicos precedentes de Cerdedo-Cotobade (2017) y Oza-Cesuras (2013) en los últimos 30 años en España, los expertos lamentan que estos procesos no se siguieron ejecutando pese a los cambios legales promovidos a nivel gallego y estatal.

En esta tesitura, demandan modificar la ley autonómica de haciendas locales para "regular con máis claridade e rotundidade" las integraciones como estrategia "prioritaria" con una fase "voluntaria" y otra en la que la Xunta "resolvería a fusión obrigada", especialmente de concellos "de menos de 10.000 habitantes".

A su juicio, es necesaria "unha folla de ruta" que fije como objetivo arrancar con "entre cinco e dez expedientes" bajo tres escenarios. De un lado, poner el foco en concellos rurales muy pequeños con unos servicios "deficientes" en los que llegar a los 5.000 residentes supondría "unha mellora notoria" de la gestión local. De otro, unir ayuntamientos "pouco viables e pequenos" con su cabecera de comarca para superar los 20.000 vecinos, 10.000 en su defecto. La tercera pata serían las fusiones para crear nuevas "cidades" en torno a las grandes urbes. Se trataría de sumar dos términos de 15.000, 20.000 o 30.000 habitantes, lo que "reforzaría a calidade da gobernanza" de estas áreas en crecimiento y permitiría una gestión urbanística y de promoción económica "integradas".

Crear un grupo de trabajo multidisciplinar en la Consellería de Presidencia que, entre otros cometidos, elaboraría un mapa de los concellos "máis aptos" para su integración y "mellorar os incentivos financeiros e fiscais" como un aliciente son otras de las recetas, al igual que la reforma de la financiacion local para "reducir a dependencia das subvencións".

También se recomienda crear la figura de las "mancomunidades integrais", que asumirían la ejecución o prestación en régimen común de obras, servicios y otras actividades de competencia municipal, además de permitir la creación de órganos territoriales "desconcentrados" en municipios fusionados de más de 5.000 habitantes, frente a los 20.000 actuales, un punto este último pensado para aplacar las reticencias de la población de las localidades que sean absorbidas. Para mejorar "a predisposición cidadá" también se prescribe la creación de entidades locales menores.

Además, los expertos defienden la elección de alcalde y concejales por distritos y reformar las mayorías para que no sea necesaria una mayoría reforzada de dos tercios de los miembros de la corporación para que una fusión prospere, sino que baste con una "maioría absoluta", en línea con lo dictado por el Tribunal Constitucional.

"Xeramos ingresos coa fusión e elevamos o gasto público"

Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo-Cotobade. DP

El estudio aborda desde el punto de vista teórico y puramente económico siete hipótesis de fusión. Se trata de la unión de Alfoz y O Valadouro, en Lugo; Noia y Lousame, Santiago y Teo, en A Coruña; Pereiro de Aguiar y Nogueira de Ramuín, en Ourense; y la unión de Lalín, Rodeiro y Dozón, de toda la comarca de O Deza, y de Sanxenxo y Meaño, en Pontevedra. A mayores, analiza el resultado de la última integración, la de Cerdedo-Cotobade, estudiando sus liquidaciones presupuestarias.

Presente en el foro de debate, el alcalde, el popular Jorge Cubela, explicó que "dende o punto de vista económico, a situación actual é moito máis favorable á consecución de investimentos" y a la aportación de fondos propios para "subscribir ou cofinanciar convenios e subvencións". Sostiene que al conseguir "xerar máis ingresos" también aumenta la capacidad para "xerar máis gasto público".

Como ejemplos palpables, el regidor apunta a que está en construcción la tercera residencia de mayores municipal y "o segundo centro de día".

A su juicio, el de Cerdedo-Cotobade puede ser "un modelo no que fixarse cara ao futuro". Pasados siete años, Cubela —que pilota un concello de 5.700 habitantes— afirma no percibir "ningún tipo de malestar" entre los vecinos y como prueba recalca que en las elecciones de mayo de 2023 "o PP gañou un concelleiro".

"Por que abrimos o debate se non se dá en España"

Julio Yebra-Pimentel, alcalde de Carballedo. EP

Rotundo, Julio Yebra-Pimentel fue el único asistente al foro que pidió la palabra para manifestar su oposición a que "se abra o melón" de las fusiones. Convencido de que en la sala no era el único con esa convicción, el regidor de Carballedo, concello del que lleva el bastón de mando desde 1983, reivindica el ayuntamiento como "o cauce máis inmediato de participación cidadá".

"Se o afastamos do veciño, perderase calidade democrática", advierte el representante del PP, que manifiesta su opinión sin ataduras. "Tráeme sin coidado o que poidan pensar dende outras instancias. Traballo para os meus veciños".

Escudándose en datos como el que indica que la población media por concello de Galicia "é moi superior á de España", el experimentado político cuestiona que el debate deba activarse en Galicia "se non se dá" a nivel estatal.

Además, se muestra crítico con la propuesta de que una integración pueda aprobarse "por maioría simple nun pleno" local al defender que una operación de este calado deben validarla "os veciños".

También rechaza que la presión fiscal sea más elevada. "É todo o contrario do que din. As taxas impositivas, a recollida do lixo, o Ibi e o imposto de actividades económicas son maiores nas cidades", zanja el alcalde, que censura que el nivel de transferencias del Estado y de la Xunta sea inferior para los pequeños concellos.

"Debemos aproveitar outras fórmulas de cooperación"

José Ángel Santos, alcalde de Friol. EP

A los mandos de Friol, un ayuntamiento con poco más de 3.600 habitantes, José Ángel Santos rompe una lanza en pro de las alternativas a la integración pura y dura sobre la base de la experiencia propia. "Non descarto que haxa casos nos que a fusión sexa a fórmula ideal, pero tamén temos que aproveitar as fórmulas de mancomunar, cooperar, asociar e unificar servizos públicos para conseguir o que queremos todos os alcaldes, que é asentar poboación", explicó en declaraciones a AGN.

El regidor popular apunta a los buenos resultados del programa integrado de empleo que Friol ejecutó en 2023 con otros siete concellos logrando insertar "ao 48% dos participantes". También mencional el grupo de emergencias anclado en su término municipal que da cobertura a cinco ayuntamientos "con bos resultados" y logrando "minimizar ao máximo o tempo de resposta".

De otro lado, Santos habla con orgullo del servicio de atención temprana para niños de cero a seis años, que brinda logopeda, terapeuta y psicólogo a "81 usuarios de cinco municipios". "Este servizo básico para o rural, que antes non existía, convertiuse en fundamental para todo o territorio", indica el político, que ve clave facilitar la conciliación y dinamizar el tejido empresarial para que los jóvenes apuesten por el rural.