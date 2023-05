Expectación absoluta en la Feira do Viño do Ribeiro con el taller de cocina de Marcos Arufe

El ganador del certamen Talentos by Abril, Marcos Arufe, se estrenó como cocinero residente de Aceites Abril por todo lo alto este fin de semana en la Feria do Viño do Ribeiro en Ribadavia. Un showcooking que colgó el cartel de lleno y en el que el público pudo ponerse al día sobre la gran riqueza de productos que hay en Galicia y los usos de los posibles usos del aceite.

Como muestra, el Obradoiro de Cocina, que el joven chef realizó, donde consiguió encandilar a los presentes con sus platos: taco de filloa y merluza y espárragos "carbonara" con berberechos; maridados con Abril Colleita Propia y un coupage de Abril Picual y Hojiblanca.

Un momento del taller. ACEITES ABRIL

Durante el mismo la sumiller Susana Barros maridó cada uno de estos platos con vinos de la Denominación de Origen Ribeiro elegidos para la ocasión: Espumoso Viña Costeira Brut Lúa (variedad treixadura), Bodegas Pousadoiro Ánfora 2018 (variedades treixadura y torrontés), Ramón Do Casar Lento 2020 (treixadura). Susana Barros fue explicando las peculiaridades de cada uno de estas marcas y el por qué los seleccionó para cada uno de los platos.

Un obradoiro que no dejó indiferente ni al público ni a Marcos Arufe, para quien "es una experiencia super positiva. Es dar la oportunidad a que la gente conozca mi trabajo y el de una compañera como Susana. Poner en el mapa a Galicia otra vez y reconducir a las nuevas generaciones a que es un camino que pueden tomar y formar parte de ello".

Sobre Marcos Arufe

Marcos Arufe. ACEITES ABRIL

Marcos fue ganador el pasado mes de abril de la primera edición del certamen con su propuesta titulada Ostra nº16 con la que conquistó al jurado. Una versión muy particular de este manjar con el aceite como protagonista. El joven chef aseguró que "me inspiro en mi infancia, en el recuerdo que yo tengo de Galicia, en mi tierra, Noia, en general tanto de lo que me han hablado y que no he vivido o lo que he tenido la suerte de vivir aquí".

Además de ser cocinero residente de Aceites Abril, tendrá la oportunidad de mejorar sus destrezas en la cocina con un curso intensivo de formación en una de las escuelas de gastronomía más importante de España. El paso por este certamen: "me dio la oportunidad de abrirme, de decir esto es lo que yo puedo hacer y es ese reconocimiento que a veces nos cuesta dar a los jóvenes, de que la tradición puede más, puede más que la nueva experiencia" explica Marcos Arufe.

Este novel profesional, de 24 años y estudiante del CIFP Compostela de Santiago se hizo con el galardón en esta primera edición del Talentos by Abril, un certamen que nació para fomentar el aprendizaje en torno a la cultura del aceite, a la vez que promover el uso de productos locales amparados bajo el paraguas de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas o sellos de calidad, a su vez quiere servir como plataforma para dar visibilidad a los jóvenes chefs que se van incorporando a las filas de nuevos proyectos gastronómicos.