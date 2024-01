Santiago Abascal: "No exigiremos entrar en la Xunta si nuestra presencia es testimonial"

Las soluciones de Santiago Abascal, líder de Vox, para Galicia son "las mismas que en España", donde el primer problema, considera, "es la unidad nacional".



¿Cree que el 18-F en Galicia se vota la situación de España?

Siempre se vota la situación de España. Cada proceso electoral es importante para poner encima de la mesa la situación del país. Y si se puede castigar al partido socialista por lo que está haciendo Sánchez con la amnistía en unas elecciones autonómicas, debe hacerse. Por nuestra parte, la cuestión política nacional va a estar en la campaña como siempre ha estado.

¿Qué propone Vox para Galicia?

Lo dirán los candidatos, pero es lo que estamos mostrando en los gobiernos donde ya estamos, en la Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Castilla y León y Aragón. Facilidades para el campo, ayudas a la natalidad, rebajas fiscales, libertad en el ámbito educativo... y en Galicia también es importante el ámbito lingüístico. Vox no da sorpresas.



¿Exigirán entrar en el gobierno de la Xunta si el voto de uno de sus diputados es necesario?

Somos razonables, no chantajistas. Si Vox tiene una fuerza testimonial, no tiene sentido su entrada en el gobierno. Depende de lo que los gallegos digan.



¿Ha hablado de esto con Alfonso Rueda, el candidato del PP?

Con Alfonso Rueda no, porque no tengo contacto con él. Pero lo que Núñez Feijóo sugirió [que Vox no se presentase en Galicia] es un insulto. No es que Vox tenga derecho a presentarse, es que tiene la obligación, aunque solo nos votasen los familiares de nuestros candidatos, que no es así.



¿Por qué Vox no cala en Galicia?

Reconozco que es una espinita clavada. Vox está presente en todas las regiones de España, incluso en aquellas que aparentemente eran más complicadas para nosotros, pero no en Galicia... Pero al final sonará la gaita (risas). Creo que aquí el PP se benefició claramente de lo que podía suponer la llegada de la izquierda. El problema es que muchos gallegos han comprobado que cuando gobierna el Partido Popular también hay políticas de izquierda que se aplican: en materia climática, de género, en materia LGTBI, memoria histórica, imposición lingüística...



¿Qué espera el 18-F?

Pues que suene la gaita. Esperamos poder entrar y sabemos que estamos a las puertas. Espero que el PP no cometa el error que cometió en las generales, que hizo campaña contra Vox mientras tendía la mano al PSOE, que apeló al voto útil.



¿Cuáles son los principales problemas de España?

¿Hoy? La unidad nacional. España está en manos de los que no quieren a España y eso es muy preocupante. La asignatura pendiente de estos últimos 40 años es que en vez de pactar entre los que representan a la mayoría de los españoles se ha pactado con las minorías que han chantajeado pensando en una serie de territorios.



¿Qué es la ultraderecha y qué puede aportarle a España?

No lo sé, tendría que preguntárselo a la ultraderecha. Yo estoy preocupado con quien gobierna, que es la ultraizquierda y el ultraseparatismo. Y creo que la solución es un partido de extrema necesidad, que es Vox.



En Europa hay ejemplos de ultraderecha no muy gratificantes...

No me siento identificado, pero tampoco pierdo un minuto en defenderme. Nosotros estamos al ataque... a señalar a quienes han corrompido el país y están destruyendo su unidad, a quienes nos han colocado en gran parte de la nación con muchos problemas de inseguridad como consecuencia de la inmigración ilegal, y que han puesto nuestra soberanía en venta.



Las encuestas dicen que pierden votos. ¿Por qué cree que sucede?

Soy muy escéptico con las encuestas y eso que soy sociólogo. Vox acostumbra a cambiar pronósticos.



Sánchez también...

Efectivamente.



Parece que repetirá en la presidencia de Vox. ¿Qué quiere cambiar?

Nada. Si queremos triunfar debemos seguir siendo leales a nuestros planteamientos.



¿Qué falla en Europa ahora?

Fallan los burócratas que no defienden Europa.



¿Le gustan ejemplos como Polonia o Hungría?

Esos burócratas europeos les persiguen por los cambios valientes en sus legislaciones, por ejemplo en materia de inmigración; pero miran para otro lado cuando en España se ataca la Constitución. Carrera hacia las urnas



¿Por qué se negó Vox a retirar el término disminuido de la Constitución?

Estamos a favor, pero no del procedimiento de urgencia. Y no vamos a darle un balón de oxígeno a Sánchez de ninguna manera, porque golpea la Constitución. Feijóo dice lo mismo pero luego aprueba la reforma constitucional. Nosotros no.



¿Qué le molesta del feminismo?

Del movimiento clásico, nada. Nos molesta un movimiento exacerbado que quiere apostar por la guerra de sexos. Defendemos la igualdad real entre el hombre y la mujer.



¿Hay persecución judicial en España hacia los políticos?

En términos generales, los jueces cumplen con su obligación y son grandes profesionales. Creo que cumplen con su función mucho mejor que los políticos.



¿Y por parte de la Fiscalía? Porque esta semana le acaban de abrir diligencias por su famosa frase de ‘colgar a Sánchez por los pies’...

¿Y de quién depende la Fiscalía? Pues si depende de Pedro Sánchez ya sabemos... Creo que no es un ataque contra mí sino contra los jueces. Están intentando ponerles entre la espada y la pared. Eso quedará archivado. Estoy seguro.



¿Repetiría hoy esa frase?

Sabiendo la repercusión que ha tenido, evidentemente no. Era una expresión coloquial y no había ningún tipo de incitación a la violencia, ningún deseo de violencia.



¿Cómo y cuándo cree que va a acabar esta legislatura?

En cierta medida está en manos de los partidos que estamos en la oposición. Dar una amnistía a cambio de votos para permanecer en el poder es un gigantesco acto de corrupción. Si creemos que eso es así tenemos que actuar en consecuencia y votar sistemáticamente en contra de todas las iniciativas del gobierno. Creo que el PP no es consciente de eso.



¿Promoverían otra moción de censura en este momento?

No podríamos ser los candidatos en esa moción de censura, pero lógicamente estaríamos dispuestos a echar a este gobierno, siempre que no se pactase con el separatismo.