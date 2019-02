La exdiputada popular Montse Lama ficha por Ciudadanos en Xinzo de Limia

La exdiputada provincial del PP ourensano Montse Lama ha ratificado este lunes su paso a Ciudadanos en Xinzo de Limia, como afiliada, unos días después de que renunciase a todos sus cargos en el Partido Popular con el reto de tratar de configurar esta opción en Xinzo de Limia, tras criticar los "sectarismos" y "actitudes intolerantes" de organizaciones como el Partido Popular.

Es lo que ha anunciado en una comparecencia de prensa celebrada en Xinzo, donde estuvo respaldada por el secretario de organización del partido naranja en Galicia,

Laureano Bermejo, que confirmó que Lama pasará a ser la coordinadora de la formación en esta localidad, aunque sin aclarar si será la candidata a la alcaldía, decisión que deberá ser avalada por los órganos del partido.

Lama: Ciudadanos engloba todo aquello por lo que estoy hoy aquí sentada, que es el rechazo absoluto a actitudes políticas intolerantes y sectarias que aún perduran en muchos partidos políticos

"Ciudadanos engloba todo aquello por lo que estoy hoy aquí sentada, que es el rechazo absoluto a actitudes políticas intolerantes y sectarias que aún perduran en muchos partidos políticos", ha apuntado Lama, quien ha puesto en valor su ideología "moderna" y "transparente", así como su "cercanía", que no tienen otros partidos; además de su apuesta por "impulsar" a la mujer en puestos importantes.

Tras insistir en que se trata de un "paso duro", ha recalcado que da el mismo con "ganas por trabajar" y de buscar una "nueva política" tras criticar la gestión impulsada en Xinzo en los últimos años, y que se saldó con dos alcaldes condenados.

A este respecto, Laureano Bermejo ha manifestado que se trata de "un paso importante" para el partido en esta localidad tras afirmar que Lama tiene "mucho que aportar al proyecto tanto por su experiencia, como por valía y capacidades", como también "por su valentía mostrada día a día".

Tras criticar las "actitudes deshumanas", Lama no ha descartado que más políticos se puedan sumar al proyecto.

Además, ha cuestionado las declaraciones realizadas tanto por el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, como por el secretario general en Galicia, Miguel Tellado, quienes aseguraron que se va del PP porque "no consiguió" ser la candidata a la Alcaldía de Xinzo de Limia.

Bermejo ha recordado que Cs es una formación que pacta en función del proyecto y no de personas

A este respecto, Lama ha censurado "la estrategia" del PPdeG "basada en falsos testimonios y en mentiras para seguir salvaguardando las paredes del partido al que pertenecen" y ha aclarado que no se va por no haber sido candidata, por lo que ha invitado al máximo dirigente gallego a que "abandone de una vez políticas ancestrales que no le benefician en nada".

Por otro lado, preguntada sobre la posibilidad de llegar a pactos con el PP en Xinzo, ha descartado esta opción mientras la formación popular siga dirigida en la sombra por el exalcalde Antonio Pérez, inhabilitado por prevaricación. A este respecto, ha subrayado que no pactará con un partido –sea PP o PSOE– "en el que siga mandando o que esté ninguneado por una persona que ha cometido un delito de prevaricación", ha zanjado Lama, quien ha recalcado que Ciudadanos "no está al lado de políticos que cometen ese tipo de delitos", en alusión indirecta a Pérez.

Por su parte, Bermejo ha recordado que Ciudadanos es una formación que pacta en función del proyecto y no de personas.

A CORUÑA. Por otro lado, Ciudadanos baraja el nombre de la periodista Mónica Martínez Lema como posible candidata a la Alcaldía de A Coruña.

Desde la formación naranja, han confirmado que este lunes está convocada una asamblea de Ciudadanos de A Coruña, aunque han precisado que se trata de una "asamblea ordinaria" en la que se tratarán "varios puntos del día".

Con todo, han reconocido que "se hablará" del nombre de la periodista como posible candidata. "Se baraja como cabeza de lista, pero puede aparecer otro nombre", han dicho al precisar que no se trata de una cuestión "cerrada". Así, han admitido que es la persona que en estos momentos tiene "más posibilidades" de encabezar la candidatura de Ciudadanos en la ciudad herculina.

Sobre el procedimiento para elegir a sus candidatos, han recordado, por otra parte, que Ciudadanos "no es un partido asambleario, que tenga que elegir en asamblea los candidatos".

En cuanto a la posibilidad de primarias, han recordado que los requisitos para la celebración de las mismas "es que haya 400 afiliados mínimos" y que estos tengan "más de seis meses de antigüedad en su afiliación". Con todo, han dicho que no se trata de algo que esté "concretado".