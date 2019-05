A exdeputada do PP vítima do accidente de Angrois pide o voto para Ana Miranda

Impresionada co apoio que acaba de chegar de @tgomezlimon, victima accidente tren Alvia en #Angrois e ex deputada do PP en Madrid. pic.twitter.com/6Yr1I4whMy — Ana Miranda (@anamirandapaz) 21 de maio de 2019

A que foi deputada do PP na Asemblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, vítima do accidente do tren Alvia ocorrido hai case seis anos en Angrois (Santiago), pediu o voto para a candidata do BNG Ana Miranda.

A través dun vídeo en redes, Gómez-Limón, "republicana convencida", anima a votar a Ahora Repúblicas, onde se integra a candidatura do Bloque, xunto a ERC e Bildu.

"Non son do BNG nin tampouco son galega, aínda que amo a esta terra", aclara a exdeputada, para agregar a continuación que "grazas a Ana Miranda" as vítimas puidéronse sentir acompañadas".

Segundo subliña a sobrevivente do sinistro, no que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas, "a diferenza doutros políticos", Ana Miranda "é unha política responsable".

Despois do descarrilamento, aínda sendo deputada do PP na Asemblea madrileña, Teresa Gómez-Limón denunciou que o por entón presidente madrileño, Ignacio González, nin a saudou nin lle preguntou como estaba, e xa nese momento anunciou a súa intención de deixar a política cando acabase esa lexislatura.

Ademais, lamentou recibir queixas de membros do PP por criticar a atención ás vítimas do accidente, entre eles do que neses días era secretario de Estado de Infraestruturas e que despois sería designado ministro de Xustiza, Rafael Catalá.