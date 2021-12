Excusas en vez de disculpas tras denigrar a la mujer

Premiar una competición femenina con ropa interior parece una decisión que solo busca crear polémica y humillar a las participantes. Y aun asumiendo que pueda tratarse de un error por no haberlo pensado dos veces, lo pertinente sería rectificar públicamente y cambiar la recompensa por algo más adecuado —casi cualquier cosa antes que la elección inicial—. Nada de eso ha hecho la Federación Galega de Automobilismo (FGA), que pretendía regalar a las ganadoras de la copa de rallye Donas co motor un conjunto de lencería, y que lanzó este martes un comunicado que echa más leña al fuego al tratar de justificar una decisión que sí asemeja meditada y que, ante las críticas, opta por cortar el asunto de raíz cancelando el torneo en su totalidad.

Así, el organismo que canaliza la actividad automovilística en la comunidad, pilotado por el polémico Iván Corral —que acaba de regresar al cargo tras un año de inhabilitación por alquilar para la federación bajos comerciales de su mujer—, explica en su nota de prensa el porqué del premio consistente en lencería: "Un dos nosos patrocinadores [el principal se desvinculó precisamente ayer de la prueba tras estallar el escándalo] é un fabricante galego de roupa feminina, que son prendas deportivas de calidade e ignífugas, polo tanto aptas para a práctica do automobilismo deportivo. E os patrocinios teñen como finalidade que os e as participantes poidan obter premios económicos ou en especie, como tamén poderían ser rodas, pezas ou monos, que aforren custos aos e as deportistas".

El problema es que en esta ocasión no se trataba de aditamentos para el coche o alguno de los accesorios más básicos para el piloto, como un casco, guantes o el citado mono, sino ropa interior que, por mucho que la federación asegure que es deportiva e ignífuga, provocó un voraz incendio en las redes sociales y, más concretamente, en el mundo del motor gallego.

Una muestra del malestar que causó la elección del premio es el enfado de dos de las participantes: "É unha falta de respecto cara a muller. Aos homes nunca se lles daría un calzón», opinó en la TVG la corredora naronesa Ruth Ortega, de la escudería femenina Melmac RallyFactory, que a su vez publicó un comunicado de repulsa en Facebook: «Nos parece una pedazo falta de respeto hacia la mujer que esto se ponga como premio. Nos imaginamos que a las organizadoras les van a regalar una liga y a los ganadores unos gayumbos, ¿o cómo va esto?".

También se pronunció otra de las mujeres que iban a participar en el torneo frustrado, en este caso como copiloto, la berciana Andrea Lamas. En un tono más vehemente, lamenta que "esta proposta é insultante" toda vez que "como deportista, muller e persoa" lleva "anos loitando para estar máis incluídas nos rallyes". Y se muestra soprendida porque "o primeiro que fai Iván Corral logo da súa inhabilitación é propoñer esta idea sanguenta".

"MACHISTA Y ANA CRÓNICO". Atacan también al dirigente carballinés desde el grupo de trabajo RenovaFGA, la plataforma de aficionados al motor que, en unas elecciones internas en 2022, optará a desalojar del cargo a Corral, que lleva al frente la federación desde 1983 con un impasse de un año por la citada inhabilitación. "Le exigimos las disculpas pertinentes por una promoción machista y anacrónica que consiste en entregar a las participantes conjuntos de ropa interior".