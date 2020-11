O exconselleiro Vázquez Almuíña será nomeado presidente do Porto de Vigo

O exconselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuíña substituirá na presidencia do Porto de Vigo a Enrique López Veiga, segundo confirmaron a Efe fontes coñecedoras do proceso.

O nomeamento de Almuíña e o previsible do concelleiro Martín Fernández Prado no Porto da Coruña están pendentes da súa publicación no Boletín Oficial do Estado e o Diario Oficial de Galicia.

Jesús Vázquez Almuíña foi alcalde de Baiona antes que conselleiro de Sanidade, posto no que substituíu a Rocío Mosquera.

Exerceu o cargo durante cinco anos e tras as últimas eleccións galegas foi un dos dous conselleiros relegados con respecto ao anterior equipo de goberno, no seu caso por petición propia, segundo indicou o presidente Alberto Núñez Feijóo.

O outro cambio produciuse na carteira de Educación, onde Román Rodríguez substituíu a Carmen Pomar.

Nesa reestruturación de goberno da Xunta Vázquez Almuíña foi substituído por Julio García Comesaña, exgerente da área sanitaria de Vigo.

Enrique López Veiga, exconselleiro de Pesca en dúas etapas (1990-1993 e 2000-2005) e exportavoz de asuntos europeos do PPDEG, deixará a presidencia do Porto de Vigo tras ser designado para o posto en 2015.

Durante a súa xestión houbo momentos de tensión cos estibadores e a federación de usuarios do porto, e tamén co Concello de Vigo a causa do afundimento do paseo dás Avenidas durante o Festival O Marisquiño en 2018.

Ambas as administracións litigan no xulgado sobre a responsabilidade ao redor deste sinistro.

Ademais, son varias as voces que viñan pedindo abertamente a súa destitución, como patronal galega do metal, Asime, e os sindicatos maioritarios a conta da súa postura respecto da concesión de Factorías Vulcano.

Apenas coñecida a noticia da súa próxima substitución, CC OO expresa a súa confianza en que o próximo presidente do porto teña "un talante dialogante, próximo e que xestione con altura de miras, contando con todas as partes, para impulsar aqueles proxectos que reforcen e definan os intereses da comarca e a súa industria".

A CIG lamenta que a marcha de López Veiga non se produciu antes e ve "indecente" que se elixa como substituto a Vázquez Almuíña, e pregúntase se o seu nomeamento é "un premio" " súa nefasta xestión" como conselleiro de Sanidade.

Desde a patronal de Pontevedra, a CEP, felicitan ao exconselleiro polo seu nomeamento e ponse á súa disposición para "colaborar en todos aqueles aspectos que afecten o tecido empresarial" e para favorecer o desenvolvemento da actividade portuaria, á vez que recoñece e agradece o labor de López Veiga.

O mesmo que o PP de Vigo, que considera "unha magnífica elección" a de Almuíña para presidir a Autoridade Portuaria, pois a súa traxectoria, esgrime, é garantía dunha "extraordinaria xestión".

Non opinan o mesmo BNG nin Marea de Vigo.

O concelleiro do BNG Xabier Pérez Igrexas sinala que "o problema" no porto "non se reduce a que persoa ocupa a presidencia", a pesar de que é "evidente" que a xestión daquel foi "nefasta" para os intereses portuarios e para a industria naval.

Por iso, esixe "un cambio radical das políticas e do enfoque" do porto, lamentando de paso que o PP "volve utilizar" este cargo "como unha especie de Senado onde retirar a exaltos cargos".

Marea de Vigo pide "unha nova etapa" no Porto de Vigo, na que se de prioridade aos usos medioambientalmente sostibles e ao impulso do sector naval tras a "desastrosa" xestión de López Veiga.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, que en varias ocasións defendeu, e noutras xustificado, a xestión de López Veiga, a pesar de notorios encontróns, sobre todo a conta do accidente do Marisquiño e do proxecto de conexión ferroviaria da terminal de Bouzas, aprazou calquera valoración a que o nomeamento de Almuíña fágase oficial.