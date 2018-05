O exconselleiro Guerra e outros descontentos do PP de Vigo barallan marchar para Cidadáns

O exconselleiro Javier Guerra e outros militantes do PP descontentos coa dirección de Vigo analizan a súa continuidade no partido e barallan varias "opcións", como a de unirse a outra formación, con Ciudadanos no punto de mira. Pero tamén outras alternativas, como abandonar a política, continuar como grupo dentro do PP ou impulsar unha candidatura independente, xa que non hai decisión pechada.

Guerra, que estivo a cargo do departamento de Economía e Industria no Goberno de Alberto Núñez Feijóo, disputouse a finais de 2016 a presidencia do PP vigués coa tamén exconselleira Elena Muñoz, na que ela se impuxo co 56,07% dos votos. Despois disto, Muñoz chamou ao grupo encabezado por Guerra, e a el en concreto, á "unidade" e a "seguir xuntos este camiño".

No entanto, este grupo considera que a pesar de "as promesas de integración", a dirección presentou unha proposta de integración "vergoñenta", que "non é admisible", polo que están "moi descontentos". Neste marco, este martes o grupo celebrou unha reunión na que o exconselleiro expuxo que cada persona tome "libremente" unha decisión sobre o seu futuro no ámbito político, con varias opcións abertas.

Así o transmitiron a Europa Press fontes próximas a este grupo, que apuntaron que, das posibilidades expostas, "parece ser que catro están refugadas e a única que parece que está viva é a de Cidadáns", un partido ao que referendan que, "como non ten estrutura en Galicia", viríalle ben a adhesión dun grupo de militantes como este.

Tanto é así que, como xa transcendera en meses pasados, Guerra foi tenteado directamente pola formación laranxa.

En concreto, a previsión é que no prazo uno ou dous meses cada compoñente do grupo —conformado por entre 40 e 50 persoas— traslade a súa decisión particular, incluído Javier Guerra, do que avanzaron que "non vai dicir a ninguén que vaia con el". En todo caso, estas fontes aseguraron que as eleccións municipais están "descartadas" e o seu obxectivo serían as autonómicas.

"MOITAS OPCIÓNS"

Consultado con respecto a estas cuestións, Javier Guerra trasladou a Europa Press que el non está "a tentear ningunha posibilidade", aínda que recoñeceu que hai descontento e algunhas diferenzas entre o seu grupo e a dirección do PP local. "Comigo e co meu grupo tampouco se conta moito no PP", comentou.

Así as cousas, acerca das informacións que transcenderon nos medios de comunicación, apuntou a intereses "malintencionados" e negouse a contestar, aínda que si admitiu que "opcións hai moitas" e que os membros do seu grupo poden "facer o que lles da gana" e, de feito, están "a valorar todas as opcións políticas".

"CANDO TEÑA UNHA DECISIÓN, COMUNICAREINA"

Neste marco, ao ser preguntado sobre se entre as opcións atópase a posibilidade de unirse a Cidadáns, comentou: "Home, sería moito máis difícil irse a Podemos". En todo caso, insistiu en que non quere "entrar niso" e só falará "cando teña algo que dicir".

"Teño os meus compañeiros, aos que respecto, e cando teña unha decisión comunicareina", concluíu.