"Las señales hectométricas reflejan mucho de noche, y a la velocidad a la que va el tren el maquinista las vería cada cinco segundos, por lo que lo agobiarían". Es el argumento dado por Alfonso Ochoa de Olza Galé, ingeniero de Caminos y director general de explotación de Adif cuando se produjo la tragedia del Alvia, para justificar la ausencia de señalética en la línea Ourense-Santiago.

Según este experto, clave en la estrategia de defensa de Adif para culpabilizar únicamente al conductor, las velocidades adecuadas a cada tramo de vía vienen "perfectamente recogidas en el libro horario que lleva consigo a bordo el maquinista, por el que debería de guiarse, "y también en el cuadro de velocidades". Además, incidió en que antes de llegar a Angrois sí había una señal que alertaba de la proximidad de la estación de Santiago, la cual lleva "implícita una reducción de velocidad".

La de Ochoa fue la primera declaración, desde la de Andrés Cortabitarte, exalto cargo de Adif coacusado en la causa, que respalda la tesis de Adif, que responsabiliza solo al maquinista, el monfortino Francisco José Garzón Amo. Sobre él hizo una apreciación el ingeniero: "Francamente, me sorprendió que desviase su atención de la vía durante 100 segundos".

DEFIENDE DESCONECTAR EL ERTMS

Ochoa también fue preguntado por la desconexión del ERTMS, cuestión clave en el accidente y que él mismo respaldó. Este jueves, en la sala, la justificó: "Había una serie de fallos reiterados con el ERTMS con influencia significativa en la circulación y se decidió dar de baja el sistema hasta saber en qué se basaban esos fallos. Pero esos trenes podían circular también sin ETRMS y, de hecho, es relativamente habitual que en líneas de alta velocidad circulen trenes con Asfa".

Sobre lo que no se pronunció Ochoa fue acerca de esos errores del ERTMS, que según varios tecnólogos que declararon en la anterior sesión, el martes, eran "retrasos de cuatro minutos" en la línea Ourense-Santiago. "No era por fallos de seguridad. No había más error que el retraso en sí", explicó uno de ellos.

Además, cree que no era preciso realizar una nueva evaluación de riesgos tras desconectar el ERTMS porque "el tren está autorizado a circular con Asfa también".

¿LÍNEA MONÓTONA?

El ingeniero que declaró este jueves contradijo a otros expertos que calificaron la línea Ourense-Santiago de "monótona" y que aludieron a que "no era difícil perder la referencia paisajística por la cantidad de túneles que había", que uno de los extremos que esgrime Garzon Amo para dar explicación a su "desubicación" a raíz de la llamada que recibió del interventor.

Según Ochoa, "la línea no era en absoluto monótona, por lo que me sorprenden estas afirmaciones". Y de hecho, citó el viaducto del Ulla, una obra de ingeniería civil de bella factura, como una "señal inequívoca de que estamos llegando a Santiago".

De todos modos, uno de los expertos que declaró días atrás rehusó entrar en el debate sobre la monotonía o no de la línea porque, según su opinión, no es de recibo que en líneas de alta velocidad y en pleno siglo XXI "tengamos que seguir guiándonos por el paisaje".