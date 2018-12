Un ex-xefe de Atención Primaria de Vigo lamenta as acusacións de estar politizados

Manuel Domínguez Sardiña, un dos xefes de Atención Primaria da área de Vigo que dimitiron hai semanas, remitiu este domingo unha carta aos medios, recollida por Europa Press, na que descarta que as súas denuncias teñan fins "políticos ou sindicais", senón que quere que tanto os seus compañeiros como el se sintan "cansos pero satisfeitos" do seu traballo ao terminar a xornada, algo que actualmente é "excepcional".

"Dóenos, dóeme, que distintas personalidades con responsabilidades político-administrativas da nosa empresa, moi respectables pola importancia dos seus cargos, electos ou non, nos acusen de faltar á verdade, de que estamos politizados, de que o que temos que facer é traballar pola Atención Primaria", expresa.

Neste sentido, Domínguez Sardiña nega saber se os seus compañeiros dimisionarios "están afiliados ou votan a tal ou cal partido", ou se son "simpatizantes dalgún sindicato". "A nosa denuncia é profesional. Reiterámola no tempo e en distintos foros sen obter resposta", subliña.

E é que, segundo considera, os xefes de Atención Primaria que dimitiron hai semanas "non son responsables de que outros colectivos se aproveiten" do conflito sanitario "para os seus fins, sexan políticos ou sindicais". "Algo que eu, nós, non estamos a facer e nunca faremos", insiste o facultativo.

UNHA MEDIA DE 1.200 PACIENTES

No entanto, Domínguez Sardiña defínese a si mesmo como un "médico de Atención Primaria privilexiado" por "poder traballar nun centro de saúde que, por distintas circunstancias, (...) está algo máis protexido do incremento da sobrecarga asistencial" e ademais é un centro docente.

"Temos unha media de 1.200 pacientes asignados por cota médica e eu algo menos pola miña condición de xefe de servizo", asegura, de acordo coas súas cifras.

Así, resume que a súa xornada do pasado venres 28 de decembro, na que concluíu as súas consultas ás 14,30 horas, a terminou "canso pero satisfeito por desempeñar a súa profesión cun nivel de calidade aceptable", aínda que foi un día "excepcional" na Atención Primaria galega. "Por iso, repito, son un privilexiado", remarca.